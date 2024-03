Ministro afirma que “trabajan” en APP del aeropuerto, tren de cercanía y ruta PY01

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) realizó hoy el “Foro Infraestructura para la Integración Regional Sostenible”, ocasión en la que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que el Gobierno está preparando proyectos que se ejecutarán bajo la Ley N° 5102 de Alianza Público Privada (APP).

Citó el proyecto de duplicación de la ruta PY01, que ya está en etapa de precalificación, el proyecto del aeropuerto y el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí, que según dijo será una concesión. “Yo creo que vamos a trabajar mucho más activamente en términos del APP. Se está trabajando ya en el proyecto de la Ruta PY01 y también esperamos ver pronto alguna noticia con respecto al aeropuerto. De cierta manera el tren de cercanía es básicamente una APP, solo que bajo otra figura que se llama de concesión”, expresó.

Fue tras la consulta de los medios de prensa respecto a cómo se estarán financiando los planes de infraestructura con la reducción del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular es la ministra Claudia Centurión, que no quiso dar declaraciones a la prensa al término de su presentación.

“Yo no estoy muy de acuerdo con la cuestión de que haya una disminución (del presupuesto del MOPC). En el anterior gobierno lo que se hizo fue no poner límites y básicamente lo que hizo fue no pagar toda la deuda. Entonces, básicamente, en realidad tenía un límite muy estricto. Hemos terminado (de pagar) la deuda flotante de eso, ahora vamos a tener niveles, que creo que son más razonables y sostenibles, de alrededor de 1.000 millones de dólares (de inversión al año)”.

La ministra Claudia Centurión también participó del foro y durante su presentación no pudo precisar los proyectos prioritarios del Gobierno y solo enfatizó que se enfocarán en la “conectividad” y que se tienen varios proyectos en carpeta.

El foro se realizó con líderes del sector público y privado, en La Casa de la Integración, donde se debatió sobre cómo los países de la región trabajan para acelerar las inversiones en infraestructura física y digital en pos de una integración más productiva, inclusiva y sostenible. Este evento está alineado a los objetivos de la presidencia protempore de Paraguay en el Mercosur y la agenda prioritaria de los países del sur del continente.