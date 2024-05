Itaipú: aclaran que no es el excedente paraguayo el que se venderá inmediatamente

La versión del director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, la subieron a la página web de Itaipú el jueves último, día en que las autoridades paraguayas divulgaron el texto del “entendimiento”, en un papel que carecía de logo y, peor aún, de firmas.

La intervención de Verri, sin la intención de contraponer información a los que circulaban en Asunción, solo buscaba sumar su elogio al acuerdo logrado, enfatizando una sus posibilidades.

“Enio Verri llamó la atención sobre un punto del acuerdo que podría tener un impacto positivo a finales de esta año: se permitirá inmediatamente la venta de energía generada por otras plantas paraguayas en el mercado brasileño ...”, escribe el redactor.

No obstante, pese al intención primaria de Verri, la misma adquiere en Paraguay el carácter de un categórico desmentido a algunos de sus negociadores, quienes no titubearon en sostener que se trataba del excedente paraguayo en Itaipú,

Negociación del Anexo C, una de las condiciones

El material informativo de referencia, que subieron a la página web de las oficinas brasileñas de Itaipú añade en su tercer párrafo otra información: “Después de 2026 - la nueva tarifa es trienal, no anual -, los cálculos para definir la tarifa de Itaipú solo considerarán los costos de operación de la planta, entre US$ 10 y US$ 12, el excedente de energía del lado paraguayo de Itaipú también será liberado para ser vendido en el mercado libre brasileño ... Se adelantará la negociación del Anexo C del Tratado ..., cuya finalización y presentación al Congreso está prevista para el 31 de diciembre de 2024″, se lee.

Entonces, en el mejor de los casos, la inmediatez a la que se refiere el documento puede requerir otros siete meses aún.

En el párrafo 7 del documento se especifica que “las partes se comprometen, en la revisión del Anexo del Tratado ..., que la parte paraguaya de la energía de Itaipú, no consumida por el Paraguay, podrá ser vendida libremente al mercado brasileño por el Paraguay”.

Extraoficialmente se estima que la posibilidad a la que se refiere el “entendimiento” podrá discutirse luego del 2026, año en que caduca la flamante tarifa de la entidad paraguayo/brasileña.

Hubo otro compromiso, hace ya 15 años, pero ...

La anterior experiencia en la materia, la de los presidentes Fernando Lugo y e Inácio da Silva, que se formalizó en otro documento, también habla de inmediatez, aún en otros términos: “en la brevedad posible”, en el que reconocían “la conveniencia de que la ANDE pueda, gradualmente, a la brevedad posible, comercializar en el mercado brasileño energía de Itaipú correspondiente a los derechos de adquisición del Paraguay”, Pasaron ya 15 años y la vieja “expresión de deseos” persiste.

El martes 7, los medios brasileños anticipaban la concreción del entendimiento que, básicamente, consistie en la adopción de una tarifa trienal para Itapú de US$ 19,28/kWmes que caducará en diciembre de 2026.