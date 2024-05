Itaipú: para Filizzola, Gobierno dio números confusos sobre el acuerdo

Las reacciones tras la visita de jefes de Itaipú y ministros en el Senado tras el acuerdo con Brasil dejó nuevamente dudas entre varios legisladores. Según el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, hay un problema previo con el acuerdo. “Creo que había varias estrategias que no fueron debatidas. Se optó por la caja de gastos para estos tres años y se deja una incertidumbre desde 2027″.

En contacto con ABC AM 730, dijo que desde que se inició el encuentro, hubo varias contradicciones. Citó el caso del impacto que habrá en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pues no comprenden si habrá un tarifazo o se le pagará a la estatal con el dinero que ingresará desde la binacional.

“Consideró que en las negociaciones se privilegió el `corto plazo` y dejó de lado las situaciones a largo plazo. Si tomamos la cifra más optimista, el costo de este año, que la ANDE debe manejar para la contratación de energía será de U$S 73 millones y será un problema”, sostuvo Filizzola.

Luego de los datos que escucharon, Filizzola cree que con lo que ingresaría al país, todas las promesas para educación, salud y seguridad no se lograrían. “Al principio dijeron que el beneficio será de U$S 650 millones, luego dijeron U$S 400 millones”.

Sospechan de posible manejo arbitrario con los fondos

Lo que sospecha es que gran parte iría a fondos sociales que se manejarían de manera arbitraria en este Gobierno.

Pidieron que por escrito, les pasen más informaciones exactas. “Les preguntamos de los U$S 400 millones, cuánto ya está comprometido”, concluyó el opositor.

Existe una preocupación para lo que ocurrirá después del 2027 . “Qué le vamos a vender a Brasil en el 2027 y en el 2030 ya sin excedente.