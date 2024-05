Hablarán con jefes de Itaipú y de Cancillería sobre tarifa

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se reúne hoy a las 9:00 en la sala de sesiones principal para recibir al director de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, y al canciller Rubén Ramírez Lezcano, para hablar sobre la tarifa de Itaipú de US$ 19,28 KW/mes.

El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, contrariamente a lo promocionado en nuestro país, había aclarado que la energía que podrá venderse “de inmediato” en el mercado libre brasileño debe provenir de “otras plantas paraguayas” entre las que no incluyó el excedente paraguayo en Itaipú.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que tras reunirse con técnicos de la binacional consideró que el aumento de la tarifa de 16,7 a 19,28 “bien, queríamos 22 pero nunca es fácil con Brasil”, dijo.

Sostuvo que el presidente Peña habla de US$ 200 millones más –de ingresos para Paraguay– porque en puridad ese es el “aumento” ya que en el 2023 eran US$ 450 millones y ahora se consiguieron US$ 650 millones. Afirma que la metida de pata importante de Peña fue decir US$ 1.250 millones.

Acerca del destino de los fondos, la senadora liberal dice que necesitan saber cuánto se va a destinar para infraestructura de ANDE en los próximos 3 años para la futura industrialización del país.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) indicó que la intención de tener disponibles los recursos –manejados discrecionalmente y sin control alguno– fue más fuerte que la soberanía energética y la revisión del Anexo C.

Para el senador queda claro que se posterga la revisión del Anexo C, ya que no habrá disminución de la tarifa de la luz para los hogares paraguayos, y los recursos adicionales obtenidos no podrán ser auditados y serán manejados con discrecionalidad por el Gobierno como es actualmente.

La senadora Esperanza Martínez (FG), vocera del Bloque Democrático, pide información detallada de las condiciones del acuerdo y el estado en que se encuentra la renegociación del Anexo C. “Exigimos explicaciones, hasta ahora solo videos y declaraciones a medios, pero nada de documentos”, cuestionó la legisladora.