Aumentan las remesas de compatriotas desde el exterior

Los datos del BCP dan cuenta que en enero las remesas de compatriotas alcanzaron a US$ 48,1 millones, en febrero, se elevó US$ 54,9 millones y en marzo totalizó US$ 61 millones

En total en el primer trimestre del presente año, los envíos de dinero desde el exterior llegaron a más de US$ 164 millones.

La cifra ingresada representa un incremento de US$ 18 millones, equivale a 12% más, con relación a lo registrado en el primer trimestre de 2023, cuando sumó poco más de US$ 146 millones.

Las remesas de los compatriotas que viven en diferentes países del mundo, representan una importante ayuda para sus familiares y una inyección financiera para la economía, teniendo en cuenta que se destina a consumo, estudios, inversiones, entre otros.

La Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2023, del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que las remesas procedentes de familiares que residían dentro del país representaron en promedio el 2,2% del total de los ingresos y este aporte fue más importante en los hogares del primer quintil 6,5% (20% más pobre).

En tanto, en lo que respecta a la ayuda de los familiares del exterior se aproximó al 0,7% del ingreso total disponible y no se observaron diferencias importantes entre estratos de ingresos, indica el INE en su último informe de la EPHC.

El informe del Banco Central indica que de enero a marzo los mayores envíos de dinero siguen llegando desde España, por un monto de US$ 101 millones; luego está Estados Unidos, por US$ 22,1 millones; y en tercer lugar Brasil, US$ 9,6 millones.