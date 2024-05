Reglamento 1115: positiva evolución del debate en Paraguay

El reglamento 1115 de la Unión Europea es eminentemente ambiental y su aplicación es irreversible desde el 1 de enero del 2025, pero en el inicio tendrá un periodo de transición respecto a las exigencias de los demás aspectos no ambientales, dijo el jefe de cooperación de la UE en Paraguay, Matteo Sirtori.

“Se escucha mucho debate sobre la letra chica, no hay la tal letra chica, las reglas son claras, si Paraguay quiere seguir exportando al bloque deberá desarrollar un sistema de trazabilidad, si lo desea”, manifestó.

En términos futbolísticos, indicó que “las reglas del juego” son relativamente claras, porque se sabe quien es el árbitro, quienes los jugadores, cuanto mide la cancha, cuanto dura el partido; la pelota está en la cancha de Paraguay, que debe desarrollar el sistema de trazabilidad, si se considera oportuno seguir exportando a la UE, dijo nuestro entrevistado.

Añadió que, en atención a que se está aún en un periodo de transición, la UE seguirá aclarando las dudas. El funcionario de la UE recordó que el reglamento 1115 se empezó a discutir en 2021 y que luego de un largo proceso de consultas públicas, con amplia participación en el interior del bloque, como en el exterior, se lo aprobó en mayo de 2023. “La norma 1115 responde a una necesidad clara del lado de la UE de contribuir a limitar la deforestación en el mundo, ya que en parte es responsable del hecho al consumirse en el bloque productos que lo han generado”, comentó.

Añadió que, por esa razón, Europa, como consumidor de algunos de esos productos, quiere contribuir lo menos posible con la deforestación y para ello ha identificado siete productos que, según investigaciones científicas y datos, son los que más contribuyen a la deforestación. En consecuencia, se han establecido algunas reglas para la importación de esos productos para asegurar de que ya no causen deforestación.

Sirtori también enfatizó que el reglamento 1115 es una regla universal, que se aplica tanto a los que países que exportan los siete productos identificados a la UE como a los que producen dichos rubros dentro de la UE. “Entonces es claro que no hay discriminación, es decir que se aplica tanto para los productores paraguayos, como para los europeos, argentinos, brasileños, uruguayos y de todo el mundo”, manifestó.

Otro aspecto importante que el funcionario de la UE señaló es que con la 1115 no hay ninguna imposición, porque son las reglas establecidas para comerciar con el bloque, para todos aquellos que lo quieran hacer.

“Es una norma legítima establecida para comerciar ciertos productos dentro de la UE, porque cada país o mercado tienen la potestad de establecer las reglas para su propio mercado, tal como lo hacen los diferentes países para permitir o no el ingreso de ciudadanos de otras naciones a su territorio, exigiendo visa.

“El ministro Javier Giménez recientemente hizo dicha comparación, de que guste o no formar la fila en la embajada pertinente, si se quiere ingresar a un país determinado, se deberá obtener el visado, tal como lo exigen sus autoridades, así también con el comercio.

En ese sentido, mencionó que el Paraguay tiene sus propias reglas comerciales para la importación de los diversos tipos de rubros desde cualquier parte del mundo, y quienes quieran exportar sus productos hasta aquí lo tendrán que cumplir y quienes no estén dispuestos a cumplirlos, pues tendrán que enviar sus productos a otros destinos, argumentó.

Insistió en que el reglamento 1115 no es ninguna imposición, porque quienes no quieran exportar al Viejo Continente pueden hacerlo a otros mercados, hay una libertad absoluta de los productores y de los exportadores.

Agregó que el mercado de la UE tiene la ventaja de ser fiable, de pagar bien, aunque es quizá más exigente. “Es una cuestión de costo beneficio, de hacerlo, analizando si vale la pena invertir adaptándose a los requerimientos, y eso es potestad de cada país”, manifestó.

“Yo creo que en los últimos meses hubo una evolución muy positiva en Paraguay, porque desde que se empezó a discutir, nosotros como UE, hemos animado el debate, porque creemos en el diálogo constructivo y compartimos algunas de las preocupaciones de los gremios, que son legítimas”, expresó.

Refirió que en los últimos meses del 2023 y en lo que va del 2024 han respondido una serie de preguntas del sector productivo, desarrollado muchas reuniones multilaterales y bilaterales, sobre todo con el sector privado.

“Los dos grandes sectores que son impactados por el reglamento 1115 en Paraguay son la carne y la soja; hemos tenido reuniones con los representantes de esos dos rubros y hemos aclarado una serie de dudas que se tenían, las respuestas que hemos enviado por escrito, hemos hecho un real esfuerzo de aclarar”, comentó.

Admitió que quedan algunas dudas, pero mencionó que, el hecho de buscar adaptarse al reglamento de la UE significa también hacerlo a los grandes mercados internacionales. Eso permitirá tener la puerta abierta en aquellos mercados que son los más exigentes y que mejor pagan. “Es una tendencia internacional”, remarcó.

Indicó el punto más importante del reglamento 1115 es su exigencia medioambiental, porque el foco del reglamento es probar que la producción no provenga de zonas deforestadas a partir del 2020, y que todas las demás exigencias se van a ir adaptando, con el tiempo.

“Paraguay está relativamente bien”

“Paraguay está relativamente bien, porque tiene una ley de deforestación cero en la Región Oriental, pero en el Chaco todavía existe un margen, por eso habrá que ver cuales son las condiciones de trazabilidad más adaptadas para el Chaco”, contrapuso.

El jefe de cooperación de la UE recordó que el bloque puso a disposición de Paraguay un apoyo para se pueda lograr la trazabilidad, sin imponer ningún sistema ni decir cómo tiene que hacerse.

“Estamos diciendo al Paraguay, que si necesitan y quieren apoyo, estamos para ayudar, para lograr la adaptación a los requerimientos comerciales de la UE, pero esa propuesta de apoyo no se firmó, solo está en forma de proyecto, que se diseñó con el sector público y con el sector privado y no se aprobó”, informó.

Sobre el sistema de trazabilidad que se vaya a desarrollar en Paraguay, aseveró que eso es potestad absoluta del país.

“Personalmente creo que un sistema donde haya participación pública y privada, podría funcionar en Paraguay, porque los datos satelitales están en las manos del Infona, que es sector público”, propuso, pero señaló que esa es una decisión que deberá tomar el Paraguay en conjunto.

Por otra parte, aclaró que una cosa es el reglamento 1115 y otra totalmente diferente e independiente el Acuerdo UE- Mercosur. “Son dos cosas distintas, el Acuerdo con el Mercosur es más que un acuerdo comercial, tiene una parte política, una parte comercial y otra parte de cooperación, pero aunque las negociaciones cerraron en 2019, todavía no está no está firmado y todavía se está negociando. “Con o sin acuerdo, el reglamento 1115 se va aplicar”, enfatizó.

El reglamento 1115

La norma N° 1115/2023 es un reglamento interno de la Unión Europea (UE). Sus sujetos son los importadores de los 27 países que forman parte de la UE, que comercializan en ese mercado productos que contengan o se hayan elaborado con ciertas materias primas. Esta última característica demuestra que dicho reglamento es de afectación universal y no está dirigido a un país determinado ni bloque en particular, por lo tanto no afecta solamente a Paraguay, sino a todas las exportaciones destinadas a la UE, cualquiera sea el país de origen. En el caso de nuestro país afecta a la soja, carne bovina, madera y derivados.