Cooperaciones no reembolsables por más de US$ 25 millones

El MEF en su informe al mes de marzo sobre préstamos y cooperaciones detalla los créditos contraídos que se encuentran en fase de desembolso, así como también la ejecución de las cooperaciones técnicas no reembolsables.

Los datos que forman parte de este informe, incluye a cuatro entidades que ejecutan en el país cooperaciones no reembolsables: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo Financiero de Desarrollo para la Cuenca del Plata (Fonplata).

Estos organismos realizan los trabajos de cooperación en diversas áreas, tales como apoyo a políticas públicas, sistema de formación laboral, fortalecimiento del sector salud, apoyo al Ministerio de Obras Púlicas y Comunicaciones (MOPC), Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y otras instituciones públicas.

También gestión fiscal, estudios para la ejecución de obras de construcción, mejorar la productividad y comercialización, ayuda humanitaria covid-19, fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), entre otros.

Los montos de la cooperación

Los datos revelan que el BID cuenta con 38 operaciones en ejecución, aprobadas entre 2018 y 2024, por un monto de más de US$ 12 millones; CAF tiene 12 operaciones en ejecución, aprobadas entre 2018 y 2020, por US$ 8,5 millones; y el FIDA, 2 operaciones en ejecución, aprobadas entre 2015 y 2017, por valor de US$ 4,1 millones.

Además, Fonplata desarrolló 10 operaciones, aprobadas entre 2015 y 2020, por un monto de más de US$ 1 millón. De este total, tres operaciones fueron canceladas y siete ya terminaron su proceso de ejecución, de acuerdo con los datos del informe del MEF.

En total las cooperaciones no reembolsables suman US$ 25,7 millones, pero de este monto US$ 24,7 millones están en ejecución actualmente, que corresponden a 52 operaciones de las tres entidades multilaterales, exceptuando a Fonplata.

El MEF señala que la cooperación internacional no reembolsable (CINR), en sus diferentes modalidades, es un instrumento de apoyo externo para el desarrollo sustentable de un país, a través del cual se canalizan recursos financieros y/o no financieros que complementan los esfuerzos nacionales en aquellas áreas definidas como prioritarias.