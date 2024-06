PGN 2024: ministro asegura que mayores gastos no harán desbordar el déficit fiscal

La Presidencia de la República, a través de más de 35 decretos emitidos en el mes de mayo, autorizó al Ministerio de Economía a modificar los ingresos, ampliar créditos presupuestarios, las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero para las instituciones públicas que componen la administración central y entidades descentralizadas.

La masiva autorización se da luego del fuerte incremento registrado en la recaudación impositiva de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNI), que según los datos de la entidad llega a US$ 596 millones más obtenidos desde agosto de 2023 al 23 de mayo del presente ejercicio.

Fernández Valdovinos fue abordado por la prensa sobre estos mayores gastos autorizados, durante una conferencia de prensa efectuada en Mburuvicha Roga en donde anunció que el Ejecutivo decidió nominar al economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Mora, como miembro del directorio de la citada banca matriz.

“Simplemente porque hay instituciones que están teniendo mucho más capacidad de ejecución, entonces le estamos dando más recursos a esas instituciones, lógicamente respetando el plan de convergencia fiscal que tenemos”, respondió el ministro de Economía.

Resultado financiero al mes de mayo

Dijo que el resultado financiero al mes de mayo estará disponible en breve, en donde los números muestran que el déficit de doce meses es menor a la registrada al mes de abril de 3,4% del PIB. “Bajó con respecto a lo que era al mes de abril, entonces seguimos con el plan de convergencia, estamos comprometidos a llegar a un 2,6% de déficit máximo para finales de este año”, puntualizó.

El plan de convergencia prevé para este año déficit de 2,6%, para el próximo 1,9% y en 2026 volver al tope de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal.

Fernández Valdovinos señaló posteriormente que más que ampliar el gasto son simplemente reasignaciones y que esto no afectará finalmente el déficit fiscal, “la ciudadanía puede estar segura de que no va a ocurrir”, afirmó.

Gastos e instituciones beneficiadas

Los decretos firmados por el presidente Santiago Peña incluyen gastos en pasajes, viáticos, alquiler, reparación de edificios, compra de maquinarias, muebles de oficinas, equipos de computación, construcciones, vehículos, combustibles, seguro médico.

También gastos en consultorías, indemnizaciones por inmuebles, contrataciones, gastos por reuniones del Mercosur y organización de olimpiadas, creación de unidades de salud, entre otros.

En el listado aparecen el propio Ministerio de Economía, Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), varias universidades públicas, gobernaciones, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Presidencia de la República, Cancillería, Salud Pública, Secretaría Nacional de Deportes (SND), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, entre otros.

Según los datos del MEF, en el primer trimestre el presupuesto ya aumentó US$ 167 millones. Pasó de un monto inicial de US$ 15.827 millones a US$ 15.995 millones al cierre del mes de marzo.