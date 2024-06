Itaipú transfirió al Estado US$ 44 millones en mayo

Itaipú transfirió al estado paraguayo US$ 44 millones en mayo, de los cuales la transferencia por royalties totalizó US$ 22 millones, mientras que US$ 14 millones fueron desembolsados por cesión de energía y la ANDE recibió US$ 8 millones, informó la entidad.