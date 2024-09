Grave accidente en Pedrozo: ¿sabe cuánto cobra por año el concesionario de la ruta PY02?

El Consorcio Rutas del Este, integrado por la empresa española Sacyr y la paraguaya Ocho A, representado actualmente por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill, que está a cargo de la concesión de la ruta PY02, durante 30 años, a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP).

Según prometió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en su momento, con la duplicación de la carretera iba a mejorar la seguridad vial en la zona de Pedrozo, promesa que hasta la fecha no se cumple, porque accidentes graves como el que ocurrió ayer siguen ocurriendo. En esta zona de la ruta, ante la sucesión de accidentes con saldo fatal, sus pobladores ya la bautizaron como la “ruta de la muerte”.

Esto pese a que los usuarios de la carretera pagan un “peaje de oro” en este tramo concesionado de la ruta PY02, porque desde enero de este año tuvo un aumento que oscila entre G. 5.000 y G. 18.000 en los puestos de Ypacaraí y Nueva Londres.

Lo que cobra al año el Consorcio Rutas del Este

El consorcio Rutas del Este, actualmente percibe unos US$ 90 millones anuales de un fideicomiso creado para administrar esta APP, por construir, operar y mantener la carretera. Pese al aumento de la tarifa en ambos peajes desde enero de este año, se espera que a partir de este año el 45% de los desembolsos de la contratista se cubran con la recaudación de esta tasa en los dos puestos (unos US$ 40,5 millones) y que el resto, el 55%, lo cubran con subvención estatal (otros US$ 49,5 millones).

Para el pago de las obligaciones de la APP de ruta PY02 a Rutas del Este se creó un fideicomiso, que es administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en el que el grupo deposita lo recaudado en los dos puestos de peajes (Ypacaraí y Nueva Londres), más el aporte estatal. Según el MOPC, el año pasado, el Estado aportó US$ 88 millones al fideicomiso, para cubrir las obligaciones de este año, pues el fideicomiso debe tener los recursos a ser desembolsados un año antes.

Los pagos que percibirá en 30 años

Rutas del Este percibe tres pagos en el marco de la duplicación de la ruta PY02, que sumarán unos US$ 1.700 millones durante los 30 años de concesión, sin incluir los montos de los aumentos que se realizaron mediante adendas al proyecto adjudicado.

En este sentido, el grupo estará cobrando US$ 27.217.135, IVA incluido, en concepto del Pago Diferido de Inversión (semestral), denominado PDI. El grupo cobrará este desembolso dos veces por año, durante 15 años. El PDI se abonará por el financiamiento de la construcción de la ruta, cuyo costo total será de unos US$ 816 millones.

Además, el consorcio estableció el pago anual de G. 145.292 millones (con IVA), en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), para el mantenimiento y operación de la vía. Este importe se desembolsará durante los 30 años de concesión, que significará una erogación de G. 4,3 billones (US$ 747 millones). A estos pagos debe sumarse el Pago Variable del Tráfico (PVT), por el que el consorcio percibirá unos US$ 134 millones más en 30 años (dependen del tránsito).