Remesas: compatriotas envían más dinero desde el exterior

Los datos sobre las remesas familiares forman parte del “Anexo Estadístico del Informe Económico” del Banco Central del Paraguay (BCP), actualizado al mes de julio del presente año.

El dinero que envían los compatriotas desde diferentes países del mundo, representa una importante contribución para sus familiares que viven en nuestro país y una inyección financiera para la economía.

Los datos del BCP dan cuenta que en enero ingresó US$ 48,2 millones, en febrero US$ 54,9 millones, en marzo US$ 61,3 millones, en abril US$ 59,1 millones, en mayo US$ 57,6 millones, en junio US$ 53,8 millones y en julio US$ 64,8 millones.

En total, de enero a julio, las remesas suman US$ 399,7 millones, lo que representa un incremento de US$ 50,8 millones y equivale a 14,5% más con respecto al monto recibido en el mismo lapso del año 2024.

¿De dónde vienen los fondos?

Los datos de la banca matriz indican que los mayores envíos de recursos provienen de España, por un monto de US$ 246,3 millones; luego desde Estados Unidos, por US$ 53,8 millones; y en tercer lugar Argentina, con US$ 26,1 millones.

En el cuarto lugar aparece Brasil, con un monto de US$ 21,6 millones; Francia US$ 10,7 millones; Chile US$ 8,4 millones; Italia US$ 5,1 millones; Alemania US$ 4,2 millones; y Japón US$ 1,4 millones.

También llegan remesas de otros países de América Latina, que no están identificados en el informe, que asciende a un total de US$ 8,1 millones; de América del Norte, US$ 2,2 millones; de Europa, US$ 7,9 millones; de Asia, US$ 314.400: y del resto del mundo, US$ 3 millones.

Monto equivale a bonos emitidos

El año pasado ingresaron un total de US$ 621,4 millones, de acuerdo con el informe del BCP, lo que significó un aumento del 25,9% comparado con el monto correspondiente al ejercicio 2022 cuando llegó a US$ 493,5 millones.

La remesa total del año pasado, incluso, fue la mayor registrada en los últimos tiempos, superando al ingresado en 2017 cuando alcanzó US$ 586,7 millones.

A modo de ejemplo de su importancia, las remesas equivalen a la emisión de bonos del Tesoro que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emite en promedio anualmente para financiar parte del presupuesto general de la Nación, aunque en los últimos tiempos el nivel de endeudamiento público aumenta.