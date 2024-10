Calificación país: gobierno no avanzó en reformas estructurales y la institucionalidad y gobernanza empeoran, afirmó Borda

El economista y exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que no le sorprende que la calificadora de riesgo Fitch Ratings no le haya otorgado al país el grado de inversión, porque el gobierno no avanzó en las reformas estructurales, ni en el mejoramiento institucional y la gobernanza.