¿Fue a propósito? Petropar presentó mal los documentos de la dudosa compra de gasoíl a “firma catarí”

Recién hace 15 días Petróleos Paraguayos (Petropar) informó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dirigido por Agustín Encina, sobre la dudosa compra de 100.000 toneladas métricas de gasoíl a la firma de Catar, Doha Holding Group LLC, por US$ 61 millones.

Pero los documentos siguen sin publicarse, debido a que la estatal presentó mal los papeles, por lo que fueron devueltos a la petrolera pública. No se sabe si este “error” fue intencional como para evitar que el procedimiento sea público, ya que ningún funcionario del ente quiso brindar explicaciones.

“Los documentos del contrato se publicarán una vez que sean verificados en la DNCP. Lo que fue presentado originalmente por Petropar fue devuelto para ser presentado a través del módulo pertinente y hasta la fecha de hoy seguimos esperando la presentación”, informó la DNCP a través de su dependencia de comunicaciones.

El ente señaló que Petropar presentó la documentación sobre la contratación, pero que la misma le fue devuelta “por haber sido comunicada a través un módulo incorrecto”, cuyos detalles tampoco fueron explicados por Contrataciones Públicas.

“Estamos a la espera de la presentación de los documentos. Los documentos de todas las licitaciones se publican una vez recibidos y verificados dentro de los plazos con que cuenta la DNCP”, resaltó en ente manejado por Encina.

Respecto a si fue irregular o no la compra spot que realizó Petropar, sin siquiera publicar el pliego, Contrataciones señaló: “sobre ese punto aún no podemos emitir respuesta, pues no fue analizada aún la documentación”.

Hoy volvimos a insistir a través de la Dirección de Comunicaciones de Petropar para que algún vocero nos explique respecto al “error” en la presentación de los documentos, pero desde dicha dependencia nos señalaron que el viernes se gestionará una entrevista con algún vocero.

Combustible no llega aún, pese al apuro de la compra

Lo cierto es que según las bases y condiciones, la primera tanda del combustible (25.000 toneladas métricas) debía ser entregado por Doha Holding Group LLC entre el 23 y 25 de octubre, en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú en la República Argentina (modalidad CIF), pero desde la propia petrolera ya confirmaron que no se cumplirá con esta fecha y que el carburante llegaría al país en diciembre.

Tampoco se sabe si la empresa catarí presentó finalmente una garantía real de fiel cumplimiento de este contrato, atendiendo a que presentó una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de su oferta a la estatal, por un monto de US$ 3.050.000 (5% del valor del contrato).

La segunda tanda del producto debía arribar entre el 30 de octubre y 1 de noviembre; la tercera, entre ayer miércoles y mañana viernes 8 noviembre; y la última, entre el 13 y 15 de noviembre. Todas las partidas se dividieron en 25.000 toneladas métricas y debían ser entregadas en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú.

Pero Petropar ahora solo habló de la primera entrega para diciembre y no se sabe aún lo que pasará con las otras tandas. Lo concreto es que los demás competidores presentaron sus ofertas teniendo en cuenta el apuro de compra Petropar, pero finalmente la petrolera viene cambiando los plazos de entrega, sospechosamente dando más tiempo a la “firma catarí”.

Los que están detrás de la “firma catarí”

Petropar confirmó a ABC Color que la propuesta de abastecimiento de Doha Holding Group LLC fue enviada a través de su Director General, Saad Doukali, y que en los documentos que componen la oferta se visualiza únicamente la firma de Khalifa Hamad Al-Thani.

La empresa se inscribió solo para esta convocatoria en el portal de Contrataciones. En el registro de la DNCP figuran como representantes de la compañía Alejandro Facundo Domínguez Pérez (hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez) y Saad Doukali.

Desde que se dio a conocer la dudosa compra hemos llamado y enviado mensajes a Domínguez (hijo), para que nos explique los detalles del millonario contrato entre la empresa que representa y Petropar, que ya tiene demoras en la entrega, pero no tuvimos respuestas hasta la fecha.

También intentamos saber si Domínguez (padre) fue nexo entre Petropar y la recientemente creada firma extranjera para la millonaria compra de gasoil, pero el presidente de la Conmebol tampoco ha respondido a este diario.