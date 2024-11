Remesas familiares: ¿Cuánto dinero envían los paraguayos desde el exterior?

La contribución de los envíos de dinero de compatriotas desde distintas partes del mundo sigue siendo de ingresos de muchos hogares paraguayos. En promedio los connacionales envían al año alrededor de US$ 500 millones o más.

De acuerdo con los datos del anexo estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP), los compatriotas remesaron en agosto último US$ 67 millones, completando en ocho meses unos US$ 467 millones remesados desde distintas partes del mundo. Esta cifra representa un incremento del 15%, comparado a lo que remesaron los connacionales en el mismo lapso de tiempo en el 2023.

El promedio de envío de remesas por parte de los compatriotas se redujo desde la Pandemia y recién el año pasado se pudo notar un repunte en línea con la recuperación de la economía global, alcanzando cifras históricas.

En el 2023, los compatriotas remesaron US$ 621 millones, que representó un aumento del 25% con respecto a lo enviado en el 2022 de US$ 493 millones, de acuerdo con los registros oficiales del BCP y un monto récord para estos envíos. Con el resultado logrado hasta agosto de US$ 467 millones, se espera superar ampliamente la cifra del 2023 y alcanzar un nuevo histórico.

El monto remesado por los compatriotas al año comparativamente es equivalente a la emisión anual de los Bonos del Tesoro del Ministerio de Economía (MEF) en el mercado internacional. También ya supera en monto a las remesas de la Entidad Binacional Itaipú que alcanzó US$ 376 millones entre enero y agosto del presente año, esto en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

¿Desde qué países remesan los compatriotas?

De acuerdo con los datos, las remesas con origen de España siguen liderando con US$ 286 millones enviados entre enero y agosto del presente año y que representa más del 60% del total. Según datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, alrededor de 107.000 paraguayos mayores de 18 años reside en esta nación.

Por otra parte, Estados Unidos se destaca como el segundo en importancia en cuanto al origen de estos recursos. Desde el país norteamericano, los connacionales remesaron US$ 63 millones entre enero y agosto del presente año. Según datos del INE, alrededor de 27.000 compatriotas residen en EEUU.

En cuanto a las remesas regionales, el informe revela que desde la Argentina se enviaron US$ 33 millones en los ocho primeros meses del año. En el vecino país residen oficialmente alrededor 523.000 paraguayos mayores de 18 años. Desde el Brasil las remesas totalizaron US$ 25 millones y US$ 10 millones desde Chile