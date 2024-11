Presupuesto 2025: No hay plata para mamógrafos, pero si para aumentazos de parlamentarios

La Cámara de Senadores ya aprobó el Presupuesto General de la Nación 2025 en general y sigue el debate en particular. En ese contexto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) reclamó que no se incluyó el pedido de los 100 mamógrafos porque no hay disponibilidad presupuestaria para la compra del imprescindible equipo que ayudaría a detectar de manera más precoz el cáncer.