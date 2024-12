PGN 2025: Diputados sancionó los autoaumentos y beneficios extraordinarios

Los diputados en mayoría optaron por dar la espalda al reclamo de la ciudadanía y sancionar la versión del presupuesto de la Cámara de Senadores y dieron por terminada la discusión sobre el proyecto de ley del PGN para el ejercicio fiscal 2025.

El proyecto de ley sancionado pasará a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación y esto se efectivizará atendiendo que el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), adelantó que no vetará con el argumento que “el mayor presupuesto en apoyo a los más necesitados”.

Lea más: PGN 2025: Senado se burla de ciudadanía y da vía libre a aumentazos y nepobabies

Peña avalará de esta manera los autoaumentos para los parlamentarios, las creaciones de cargos en diversas instituciones públicas, los aumentos salariales contemplados para funcionarios del Congreso y del Senado y otras entidades, así como los nombramientos sin concurso público de “nepobabies”, familiares y la clientela política.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cartistas votaron a favor de la versión del Senado

En la sesión extraordinaria llevada a cabo en la fecha, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR-HC), pidió que se sancione el presupuesto aprobado por el Senado y esta moción fue apoyada por los colorados cartistas, en tanto los opositores pidieron abstenerse de votar porque aseguraron que no beneficiará a la gente.

Lea más: PGN 2025: repartija salarial en el Senado y Congreso administrado por “Bachi”

El diputado del PLRA, Adrián “Billy” Vaesken, argumentó que no beneficia a los sectores menos favorecidos, que la gente sigue sufriendo el pésimo servicio de transporte público, no hay medicamentos en los hospitales, la salud pública sigue siendo mendicante, no hay oportunidad laboral y el sueldo mínimo de G. 2.798.309 no alcanza para mantener a la familia.

Además, indicó que para los pequeños productores se destina un presupuesto de G. 2,400 millones, que dividido con los 260.000 existentes el apoyo a ser otorgada a será apenas de G. 9.000 y destacó que de esta manera no se puede desarrollar el país.

Lea más: PGN 2025: ministros y viceministros también recibirán aumentos

El diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) defendió la tarea del gobierno, destacó los números del proyecto y los beneficios contemplados en el presupuesto, en donde dijo se priorizan los recursos para salud, educación y seguridad.

El diputado Yamil Esgaib (ANR-HC), por su parte, dijo que esto no se logra sin apoyo fundamental y en ese sentido, destacó que el expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, bajó la línea 1.000% para apoyar al presidente de la República y al vicepresidente Pedro Alliana.

Autoaumentos para los parlamentarios

La versión de la Cámara Baja, a diferencia al de la Cámara Alta, no incluía un aumento en la dieta y gastos de representación de los legisladores, pero contemplaba vales de combustibles por G. 5.000.000 al mes; tampoco estaba previsto aumentos salariales para funcionarios del Senado y del Congreso, entre otros puntos.

El PGN 2025 del Senado que quedó sancionado otorga a los 80 diputados y 45 senadores un aumento de G. 6.000.000 y desde enero pasarán a ganar G. 38.774.840 mensuales, lo que representa una suba del 18,3%.

Lea más: Aumentazos en PGN: constituyen una desconsideración e irresponsabilidad, criticó Borda

El proyecto de ley también contempla un fondo de G. 30.368 millones (US$ 4 millones) para aumento salarial de funcionarios del Congreso y del Senado, la creación de alrededor de 100 cargos.

El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), presidente del Senado y del Congreso, tiene a su cargo la administración del presupuesto de estas instituciones y ayer, con los votos de colorados cartistas y supuestos opositores aliados al cartismo, consiguió perpetuarse en el cargo hasta junio de 2027.

Además, a través del presupuesto se mantienen los artículos que exceptúan al Congreso del cumplimiento de la Ley N° 6622/2020 o “Ley Godoy”, que establece medidas de racionalización del gasto público.

Nombramiento de “nepobabies”

El presupuesto también incluye el artículo que permite a las autoridades pasajes aéreos en primera clase para sus viajes misionales; y la excepción de cumplir la Ley N° 1626 de la Función Pública, que obliga a realizar concursos públicos para nombramientos y promociones.

Estas excepciones permiten a los legisladores continuar con la práctica de nombrar a sus “nepobabies” (hijos), familiares y clientes políticos en los cargos públicos con millonarios salarios.

Lea más: Obispo de Caacupé fustiga contra el Gobierno por otorgar cargos a los “nepobabies”

Los ministros y viceministros del Ejecutivo también ganarán más el próximo año, ya que recibirán un incremento de G. 1.242.465 y G. 1.335.900, con lo que sus ingresos sumarán G. 26.093.665 y G. 24.205.500 por mes, respectivamente.

Todo este derroche previsto para el año venidero se financiará con los impuestos que paga la ciudadanía, muchos ni siquiera ganan el sueldo mínimo ni aportan para la jubilación, tampoco reciben medicamentos en los hospitales ni una buena educación.

Cifras preliminares del presupuesto sancionado

El proyecto de ley de presupuesto general presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), con un déficit fiscal de 1,9% del PIB.

A fines de octubre, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso dictaminó a favor de aprobar la propuesta del Ejecutivo con modificaciones y, posteriormente, la Cámara de Diputados lo aumentó a G. 132,9 billones (US$ 17.560 millones).

Lea más: PGN 2025: senadoras denuncian que ministros de la Corte ganan cerca de G. 50 millones al mes

El senado, por su parte, elevó el monto a más de G. 133,1 billones (US$ 17.595 millones), lo que finalmente fue sancionado este martes por Diputados, según los datos preliminares que tras el ajuste puede aún variar hacía arriba. Según el dato lanzado en la sesión por el diputado Vaesken, el presupuesto sancionado aumenta US$ 35 millones con relación a lo presentado por el Ejecutivo.