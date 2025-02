ECCANDE: sistema que costó US$ 7 millones no cumple su función de protección ante apagones

El Esquema de Control de Contingencias de la ANDE (ECCANDE), implementado con la finalidad de optimizar la interconexión eléctrica de Paraguay con Brasil y Argentina no funciona en eventos críticos para evitar los molestos apagones. A pesar de la inversión de US$ 7 millones, el sistema no logra operar plenamente en su rol de protección ante contingencias, según explicó el presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) Paraguay, Ing. Juan José Encina.