¿Peña se equivocó sobre dato de 100.000 nuevos empleos? Esto dice un especialista

“El soñador tiene que soñar en grande; yo dije que voy a crear 500.000 nuevos empleos y mucha gente me decía que soy loco, que no se va a cumplir”, dijo el presidente Santiago Peña antes de mencionar al Instituto Nacional de Estadística (INE) y mediante la institución, aseguró que hay datos sobre que se crearon en Paraguay “100.000 empleos nuevos”.

“Y no voy a descansar hasta que alcancemos esos 500.000″, agregó, pero ¿es realmente correcto ese dato? Según el especialista en empleo Enrique López Arce, lo mencionado por Peña fue un “error conceptual".

Al respecto, precisó que el mandatario miró los datos de ocupación, que sí revelan un aumento de 96.000 personas, pero esto “no significa que es un empleo digno o con salario”.

“Lo que (Peña) llegó a mencionar es una información que tiene que ver con los ocupados. Hay diferencias entre lo que es la ocupación y el empleo; una persona ocupada puede ser una ama de casa, viene el encuestador y se le ingresa a la parte ocupada. Ocupación es una persona que tuvo algún tipo de movimiento o trabajo durante más de una hora a la semana con o sin remuneración”, detalló.

“No llegamos a los 100.000 empleos”

Seguidamente, precisó que es el número de los asalariados privados “el que hay que mirar” y comparar lo alcanzado este trimestre con el anterior.

“Creo que es un error conceptual nada más. No llegamos a los 100.000 empleos; sí llegamos a los 100.000 ocupados. Eso no hay que medirlo, la ocupación no refleja una mejoría en la situación del país, refleja una situación de que hay más personas que tuvieron algún tipo de movimiento", detalló a la 1020 AM.

