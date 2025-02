Gobierno buscará concretar una nueva deuda con bonos

La nueva deuda a ser contraída mediante la emisión de bonos soberanos rondaría los US$ 1.000 millones y se buscaría, como el año pasado, que una parte de la emisión sea en guaraníes, según los preparativos que se realizan en los Estados Unidos.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, lideran el equipo técnico encargado de realizar la colocación de bonos soberanos en la Bolsa de Nueva York.

Las versiones manejadas indican que la operación se realizaría entre hoy y mañana, atendiendo que ya habrían finalizado la ronda de presentaciones ante los potenciales inversionistas.

Esta nueva emisión de títulos de deuda se haría mediante la combinación de dos leyes que autorizan la operación: Ley N° 7408/2024 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 y la Ley N° 6638/2020 de Administración de Pasivos o de “bicicleteo” de deudas.

La ley de presupuesto autoriza un monto de hasta US$ 714,5 millones, pero una parte quedará para ser subastado en el mercado paraguayo; mientras que con la ley de “bicicleteo” de deudas, el monto lo decide el gobierno de acuerdo a los vencimientos.

Más deudas en trámite

El gobierno de Santiago Peña (ANR-HC), además de la colocación de bonos, también cuenta con una carpeta de 11 créditos que están en proceso de gestión por un monto de US$ 1.594,6 millones.

Los préstamos están divididos en tres grupos: contratos para aprobación legislativa, por US$ 401,6 millones; contratos firmados con los organismos financieros, por US$ 185 millones; y los convenios en preparación, por US$ 1.008 millones.

Además, el préstamos de US$ 400 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) que incluye reformas relacionados al cambio climático.

La deuda pública total

El último informe del MEF sobre el saldo de la deuda pública, da cuenta que a diciembre del año pasado alcanzó US$ 18.083,2 millones, que equivale al 40,7% del PIB, sobrepasando ya el tope del 40% considerado sostenible para nuestro país por parte de economistas locales y organismos financieros.

La deuda aumentó el año pasado US$ 1.517,3 millones, en comparación con el cierre del ejercicio fiscal 2023 cuando ascendía a US$ 16.565,9 millones y representaba 38,5% del PIB en aquel entonces.