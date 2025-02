Deuda pública: presupuesto destina 32,9% más de recursos para pagar a acreedores

La cartera de Economía dio a conocer este martes su informe mensual denominado “Principales Indicadores Financieros” al mes de enero, correspondiente a las instituciones componentes de la administración central o gobierno central.

En este primer informe el MEF detalla el presupuesto total aprobado para la administración central que asciende a G. 74,5 billones (US$ 9.497,1 millones), lo que implica un incremento del 12,3% con relación a 2024.

Los recursos están distribuidos en servicios personales (salarios y otros beneficios del personal), servicios no personales, bienes de consumo e insumos, bienes de cambio, inversión física y financiera, servicio de la deuda pública, transferencias y otros.

En este punto, con relación al servicio de la deuda publica del gobierno central, los datos dan cuenta que el presupuesto asignado para cumplir con los acreedores aumenta 32,9% con respecto a 2024.

Según los datos, el año pasado se tenía asignado G. 9,3 billones (US$ 1.192,7 millones al cambio vigente) para el pago de la deuda y este año el monto sube a G. 12,4 billones (US$ 1.585,3 millones), lo que implica un aumento de más de G. 3 billones (US$ 392,6 millones).

En el servicio de la deuda se agrupan los pagos en concepto de amortización, intereses y comisiones, por los préstamos obtenidos de organismos financieros internacionales, la emisión de bonos del Tesoro o la realización de obras de infraestructura bajo la ley “llave en mano”.

Colocación de bonos soberanos

Con respecto a la emisión de bonos, el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) última los detalles para la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, están en los Estados Unidos para concretar el nuevo endeudamiento que rondaría los US$ 1.000 millones.

Las versiones manejadas indican que esta semana se concretaría la colocación de bonos, que surgirá de la combinación de dos leyes que autorizan la operación: Ley N° 7408/2024 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 y la Ley N° 6638/2020 de Administración de Pasivos o de “bicicleteo” de deudas.

El PGN autoriza a emitir hasta US$ 714,5 millones y la ley _de ”bicicleteo” permite que el MEF decida el monto a ser utilizado, en este caso será para canjear los bonos que vencen en 2026 y 2027.

Además, una parte de los bonos autorizados por el PGN quedaría para su colocación en el mercado paraguayo, a través del Banco Central del Paraguay (BCP) o la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).