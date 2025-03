Bolivia exporta electricidad a valores cercanos a US$ 100/MWh: ¿cuánto recibe el Paraguay?

De acuerdo con la publicación de referencia, en 2024 Bolivia exportó 188.605,10 MWh (188,6 GWh) a la Argentina por 124,1 millones de bolivianos, cifra que, según la cotización vigente en el mercado regional, equivale a poco menos de US$ 200 millones o US$ 95/MWh.

Explica el medio informativo del país limítrofe, que la exportación del fluido eléctrico se concreta mediante la línea de interconexión internacional Bolivia-Argentina “Juana Azurduy de Padilla”, de 132 kV, con 120 km de extensión, entre las subestaciones de Yaguacua y Tartagal en Salta.

Lea más: Bolivia ingresa al círculo de países exportadores de energía eléctrica

Recuerda que Bolivia comenzó a exportar 60 MW a la Argentina en marzo de 2023 y que de esas exportaciones dependen la prestación del servicio eléctrico a varias localidades de la provincia de Salta, incluyendo a Tartagal, Orán, Piquirenda, Tabacal, Pichanal, Senda Hachada y Dragones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explica asimismo que el “salto” en las exportaciones bolivianas es el resultado de la creciente capacidad de generación en Bolivia.

Paraguay también exporta, pero...

Nuestro país también exporta energía eléctrica al sistema argentino - además cede gran parte de su energía en Yacyretá - hace décadas. De acuerdo con el seguimiento que hace el Ing. Axel Cid Benítez Ayala de estos indicadores, en 2024, la ANDE exportó 99,9 GWh a la Argentina, 88,7 GWh menos que Bolivia.

Lea más: Exportación real del Paraguay no llega al 1% de la cedida en Itaipú

Añade el especialista compatriota, que la tarifa que acordó el Paraguay ronda los US$ 120/MWh, pero, reiteramos, solo de la energía que provenga de Acaray, no así de Yacyretá, donde la “compensación por cesión de energía” -la opción de la venta fue descartada con interpretaciones sesgadas del Tratado- ronda apenas los US$ 10/MWh (1 MWh = 1000 KWh).

De acuerdo con el trabajo del Ing. Axel Benítez, el año pasado, el Paraguay cedió a la Argentina 2.929 GWh.

La simple observación de estos registros permiten concluir que el Paraguay no es muy afortunado en sus exportaciones de energía eléctrica, porque, en primer lugar, solo le dejan exportar la energía de Acaray, no así el excedente de la mitad de la producción de Itaipú y Yacyretá, que según el Tratado le pertenece.

Lea más: Según ANDE, venta de energía de Acaray al Brasil es una estrategia para el desarrollo energético

La reciente licitación de la ANDE, aún inconclusa pese a los días que ya transcurrieron, confirma la mala performance del Paraguay en materia de exportación. En efecto, en su apertura hacia el Brasil, pudo confirmar que las posibles compradoras solo le pagarían hasta US$ 21,03/MWh.