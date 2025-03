La deuda pública asciende a US$ 18.172 millones

El MEF actualizó este miércoles su informe sobre la deuda pública paraguaya correspondiente al mes de enero de 2025, que incluye los compromisos asumidos por el gobierno central y las entidades descentralizadas.

La deuda al final del primer mes del año ascendió a US$ 18.172,2 millones, equivale al 40% del PIB e implica un aumento de US$ 89 millones con relación al saldo registrado al cierre del ejercicio fiscal 2024.

De este monto total, a la administración central le corresponde US$ 16.215,4 millones, representando el 35,7% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.956,8 millones, representando 4,3% del PIB, de acuerdo con los datos del MEF.

En 2024 la deuda pública cerró en US$ 18.083,2 millones, lo que en aquel entonces representaba 40,7% del PIB, ya que este indicador equivalía a US$ 44.436 millones. Sin embargo, para el presente ejercicio equivale a US$ 45.479 millones y esto hace que sea levemente menor como porcentaje del PIB.

El saldo al inicio del año se mantiene en el tope del 40% del PIB, considerado por economistas locales y algunas entidades internacionales, como el nivel sostenible para nuestro país ya que de superarse se entraría a comprometer su cumplimiento en el futuro.

Más deudas vía bonos y préstamos

La reciente emisión de bonos soberanos en el mercado internacional por US$ 1.200 millones, una parte impactará en el saldo del mes de febrero porque es una nueva deuda asumida y, la otra parte, corresponde a canjes realizados o “bicicleteo” de los vencimientos.

El Ministerio de Economía dispone aún de un remanente de esta última emisión, de unos US$ 114,5 millones, que sería colocado durante el año en el mercado local a través del Banco Central del Paraguay (BCP), como lo hizo el año pasado.

Además, está en gestión préstamos por US$ 1.594,6 millones que incluyen: contratos para aprobación legislativa por US$ 401,6 millones, contratos ya firmados con los organismos financieros por US$ 185 millones, y los convenios en preparación por US$ 1.008 millones.