Gobierno concretó nueva deuda mediante colocación de bonos por US$ 1.200 millones

A través de su cuenta en la red social “X” el ministro Carlos Fernández Valdovinos informó esta tarde sobre la operación de deuda concretada por valor de US$ 1.200 millones, a una tasa del 8,50%, con lo cual el país incrementa su nivel de endeudamiento, que ya se encuentra en niveles preocupantes.

Según detalló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, más de 160 inversores institucionales internacionales mostraron interés en adquirir los títulos globales del gobierno y que los recursos obtenidos serán utilizados para el financiamiento de las obras públicas proyectadas en el Presupuesto General de la Nación 2025 y para la administración de pasivos.

La tasa de interés por bonos en guaraníes se ubicó por debajo de la media regional para recientes colocaciones y cercana a la cual han colocado países considerados como grado de inversión por las tres agencias calificadoras de riesgo más relevantes. Monto fue US$ 600 millones. pic.twitter.com/RIlgtf2QR5 — Carlos Fernández V (@cgfernandezv) February 25, 2025

El Gobierno designó a Citigroup e Itaú BBA como agentes colocadores conjuntos, quienes tuvieron a su cargo organizar una serie de reuniones con inversionistas en la fecha y tras dicho encuentro, se anunció el resultado con la colocación de los instrumentos, que fue calificado como “exitoso” por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobierno buscará concretar una nueva deuda con bonos

“La economía paraguaya sigue gozando del pleno respaldo de mercados financieros globales. La colocación de bonos en el día de hoy indica la fuerte confianza en nuestra moneda, permitiendo que, por primera vez, sean emitidos bonos globales en guaraníes a 10 años de plazo” detalló Fernández en relación a la emisión de bonos globales en la moneda local por valor de US$ 600 millones.

Según detalló el titular del MEF, la tasa de interés por bonos en guaraníes (8,50%)se ubicó por debajo de la media regional para recientes colocaciones y cercana a la cual han colocado países considerados como “grado de inversión” por las tres agencias calificadoras de riesgo más relevantes.

La deuda pública total cerró el año pasado en US$ 18.083,2 millones, monto que equivale al 40,7% del PIB, a lo cual debe agregarse la nueva emisión, que aún no se informó oficialmente cuanto corresponde a canje por vencimiento de deudas y cuanto sería la nueva deuda. Justamente en esta semana venció el plazo de la oferta de las autoridades paraguayas para la compra de bonos en circulación, que vencerán en 2026 y 2027.

Lea más: Deuda pública: estar al día con acreedores demandó mayores recursos al Estado

También en dólares

Por otra parte, en lo que respecta a la emisión en dólares, fue igualmente exitosa, según el ministro. Detalló que la demanda fue más de 7 veces la oferta, por alrededor de US$ 4.520 millones. En cuanto a la tasa de interés de la emisión, según mencionó también fue históricamente baja, con el menor diferencial respecto a bonos del tesoro americano para una emisión a 30 años.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, el viceministro de Economía Carlos Charotti y la miembro del directorio del BCP, Liana Caballero integraron el equipo que se encuentra en Estados Unidos para la colocación de los bonos.

A diciembre del año 2024 Paraguay había emitido bonos por un total de US$ 7.360,93 millones y con esta nueva operación, alcanza US$ 8.560,93 millones . Desde la incursión inicial de US$ 500 millones en 2013, bajo la Ley 4848/13, el país ha continuado incrementando su presencia a lo largo de los años. En particular, las colocaciones de US$ 1.000 millones en 2014 y en 2020 marcan hitos en el proceso de financiamiento del Estado.