Deuda pública: ejecución de préstamos externos casi llegó a la mitad

Los préstamos externos en ejecución forman parte del último informe de deuda pública al mes de diciembre de 2024 que dio a conocer la cartera de Economía.

El informe de ejecución incluye los proyectos financiados por los organismos internacionales y las instituciones o entidades públicas encargadas de llevarlos a cabo.

La lista contempla 64 proyectos aprobados por ley entre los años 2014 y 2024, otorgados por siete organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Fonplata, FIDA, OFID y BEI) y 4 organismos bilaterales oficiales (ICO, JICA, KFW y la ICDF).

MOPC tiene la mayor cantidad

Los programas son desarrollados por 14 instituciones públicas, pero la mayor parte están asignadas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con un total de 28, para infraestructura vial, construcción de viviendas, agua potable y saneamiento, entre otros.

Le sigue la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con 16 proyectos relacionados con trabajos en el sistema de transmisión y distribución de energía, programa de rehabilitación y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray, proyecto de construcción de la línea de transmisión 220 kV Villa Hayes - Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado en 220 kV, en la Región Occidental.

También cuenta con proyectos en ejecución el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Ministerio de Salud Pública, entre otros entes del Estado.

Préstamo total y nivel de ejecución

El informe revela que al cierre del año pasado los proyectos financiados por los organismos internacionales ascendían a US$ 6.092 millones, con un desembolso de US$ 2.953 millones, que representa una ejecución del 48,5% del total. Dentro de este paquete, sin embargo, hay ocho créditos con ejecución cero.

Los organismos financieros desembolsan recursos al país en la medida que las instituciones públicas desarrollan los programas y cumplen con el cronograma previsto en el contrato firmado con los diferentes gobiernos.

Otro paquete de préstamo en gestión

Además de este paquete de préstamos en ejecución, están en gestión la aprobación de otra partida de préstamos, en este caso por US$ 1.594 millones, que incluye 11 proyectos, según los datos oficiales del MEF.

Los préstamos están divididos en tres grupos: contratos para aprobación legislativa, por US$ 401,6 millones; contratos firmados con los organismos financieros, por US$ 185 millones; y los convenios en preparación, por US$ 1.008 millones.

También dispone de un crédito de US$ 400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y una emisión de bonos soberanos por US$ 1.200 millones realizados la semana pasada en el mercado internacional, parte utilizada para “bicicletear” la deuda vencida.

El saldo de la deuda pública total, administración central más entidades descentralizadas, cerró el año pasado en US$ 18.083,2 millones, que equivale al 40,7% del PIB, según el informe del MEF.

A la administración central le corresponde de este monto total US$ 16.217,1 millones (36,5% del PIB) y a las entidades descentralizadas, US$ 1.866,1 millones (4,2% del PIB).