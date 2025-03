Deuda pública: El Estado pagó la primera cuota y recibió fondos de organismos financieros internacionales

El informe sobre deuda pública total al mes de enero que emitió ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además del saldo, incluye datos sobre el pago realizado a los acreedores y sobre los fondos recibidos en concepto de desembolsos de préstamos.

La deuda total, administración central y entidades descentralizadas, ascendió en enero a US$ 18.172,2 millones, monto equivalente al 40% del PIB, que representa US$ 45.479 millones.

El ejercicio fiscal 2024 había cerrado en un total de US$ 18.083,2 millones, monto que entonces equivalía al 40,7% del PIB, ya que este indicador representaba US$ 44.436 millones.

Los datos actualizados dan cuenta de que en el primer mes del 2025 se pagó a los acreedores internos y externos US$ 52,4 millones, en concepto de interés, comisión y amortización.

Según el informe del MEF, US$ 24,5 millones corresponden a pagos de la deuda externa y US$ 27,9 millones a la deuda interna, en ambos casos por la deuda contraída mediante la colocación de bonos del Tesoro.

El año pasado, el Estado destinó 7,7% más de recursos para estar al día con los acreedores locales e internacionales, o sea US$ 130 millones más. De enero a diciembre se pagó US$ 1.808,8 millones, contra los US$ 1.678,8 millones abonados en 2023.

Desembolso de fondos

En cuanto a los fondos recibidos por desembolsos que realizaron en enero los acreedores, asciende a US$ 128,7 millones, que provinieron de los organismos financieros multilaterales y bilaterales.

El año pasado, el total recibido de enero a diciembre trepa a US$ 2.537,1 millones, lo que representa un incremento de US$ 195 millones con respecto a los US$ 2.342,1 millones desembolsados en 2023 por los organismos financieros y tenedores de bonos.