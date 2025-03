Panorama de la población en situación de pobreza, vulnerabilidad y clase media

Es necesario precisar conceptos como la pobreza, que se define como la población que vive con un ingreso diario de US$ 6.85 o menos en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), lo que implica dificultades para cubrir necesidades básicas. Mientras que la vulnerabilidad abarca a quienes tienen ingresos entre US$ 6.85 y US$ 14 PPA, un segmento que, si bien no es pobre, está en riesgo de caer en esa condición ante crisis económicas o eventos imprevistos. Por otro lado, la clase media incluye a aquellos con ingresos entre US$ 14 y US$ 81 PPA, caracterizados por una mayor estabilidad económica, así como acceso a bienes y servicios, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).

Datos del organismo internacional dan cuenta que la pobreza en la región ha mostrado una reducción paulatina, pasando del 29,6% en 2016 al 25% en 2023. En tanto que la población vulnerable se ha mantenido relativamente estable entre 31% y 33%, aunque con una leve disminución en los últimos años. Mientras que la clase media mostró un crecimiento progresivo de 36.7% en 2016 a 41,1% en 2023, reflejando mejoras en las condiciones económicas de una parte de la población. Sin embargo, factores como la inflación, la crisis económica y los efectos de la pandemia han afectado la evolución de estos indicadores, ralentizando los avances en la reducción de la pobreza y poniendo en riesgo a la población vulnerable.

¿Cuál es la situación socioeconómica en Paraguay?

En Paraguay y en los últimos años, la pobreza ha seguido una tendencia de disminución, aunque con fluctuaciones. Así, el indicador se mantuvo estable entre 2016 y 2021 en torno al 22-25%, pero en 2022 aumentó a 24% antes de descender drásticamente a 17,6% en 2023. Esto refleja una recuperación económica y una mejora en los ingresos de la población. No obstante, la población en condición de vulnerabilidad ha mostrado una evolución preocupante. Entre 2016 y 2021, la proporción del mencionado segmento social osciló entre 21% y 24%, pero en 2022 se disparó a 35% y en 2023 continuó aumentando hasta 36,2%, lo que indica que, aunque más personas han salido de la pobreza, muchas siguen en una frágil situación económica.

En cuanto a la evolución de la clase media en Paraguay, el crecimiento es significativo. En 2022, el porcentaje era de 41,6%, y en 2023 aumentó a 44,3%, lo que sugiere una mayor estabilidad económica para una parte importante de la población. No obstante, este crecimiento debe ir acompañado de políticas que garanticen la sostenibilidad del progreso y reduzcan la vulnerabilidad de quienes aún se encuentran en una situación de riesgo.

A modo de conclusión, la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en América Latina y Paraguay son señales positivas, pero que reconfirman la persistencia de aún importantes desafíos.

El caso de la elevada proporción de población vulnerable sugiere, por su parte, la necesidad de fortalecer políticas de inclusión social, generación de empleo de calidad y acceso a servicios básicos. Si bien la reducción de la pobreza en 2023 muestra un avance significativo en los indicadores socioeconómicos del país, el aumento de la vulnerabilidad requiere atención, pues una crisis económica podría revertir los logros alcanzados por el país en los últimos años.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.