¿Cuánto “aportó” realmente Itaipú a la economía paraguaya?

El jueves 6 de este mes, el director financiero en Itaipú, Rafael Lara, en su exposición en el Salón de Convenciones del BCP, en el marco del Congreso Internacional de Economía 2025, “Innovación y Sostenibilidad: hacia una Economía global del futuro”, informaba que “entre 1989 y 2024, la contribución de Itaipú totaliza unos USD 23.900,2 millones.

La reacción de especialistas independiente del Sector Energía de nuestro país no se hizo esperar. Algunos preguntaban si en Itaipú no leen los informes que la misma binacional prepara, específicamente el que publicó 1 de noviembre de 2024, cuando accedió al Guinness World Records, porque es “la hidroeléctrica con mayor producción acumulada de energía”.

Buscamos esa publicación y nos encontramos con lo siguiente “... en cuatro décadas de generación, la binacional aportó al Paraguay alrededor de USD 13.077,2 millones en el marco del cumplimiento del Anexo C del Tratado.

El párrafo correspondiente del material no se limita a señalar el total, también lo desglosa: US$ 6.714,1 millones “aproximadamente”, corresponden a royalties; US$ 5.247,7 millones a cesión de energía y USD 1.115,44 millones en concepto de pagos a la ANDE”.

¿Qué pasó? En menos de cuatro meses, la cantidad de recursos financieros que inyectó la entidad binacional a la economía nacional saltó de US$ 13.088,2 millones a US$ 23.900,2 millones. “¿Un simple error de tipeo o, como es habitual en las distintas administraciones de Itaipú, no solo en la actual, detrás de la cortina de la binacionalidad hay informes ocultos y semiocultos.

Afortunadamente, con la tecnología de los celulares, la tarea de grabar una conferencia, una clase o una simple conversación ya no es un hábito exclusivo de estudiantes, o periodistas, gracias a ese hábito supimos que Rafael Lara, atribuía esa diferencia - US$ 10.823 millones, según nuestros cálculos -, a todos los gastos -e inversiones seguramente-, hechas en la margen paraguaya, en contrataciones, además de los relacionados con el funcionamiento de la central y a “todas las donaciones”.

En resumen, por las regalías que consagra el Tratado (royalties, compensación y beneficios de la ANDE, “en cuatro décadas”, transfirieron al Paraguay US$ 13.077.2 millones; pero la parte del presupuesto de Itaipú que maneja su administración paraguaya (contratos diversos, algunos inverosímiles, donaciones y seguramente los gastos sociales, doblaron la dosis de recursos que inyectaron a la economía paraguaya en el período de referencia - US$ 10.823 millones más. ¿Podrá la Contraloría General de la República desmenuzarlos/las e inclusive enlistarlos?

¿Cuatro décadas o 35 años? En rigor 35 años, porque los registros de las primeras transferencias relacionadas con las regalías paraguayas datan de 1989.

¿Aportes o pagos al Paraguay?

¿Aporte o pagos? Deberían ser pagos, aun cuando el valor de su excedente en la central se reduzca a valores de “compensación”. En cuánto a los royalties, recordemos que el Paraguay sacrificó para la materialización de la obra los Saltos del Guairá y permite, hora tras hora, la explotación de insustituible fuerza hidráulica del río Paraná.