Itaipú: “Novedosas” opciones a negociar ya están incluidas en el Anexo C, según experto

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, anunció recientemente que el equipo negociador paraguayo maneja tres opciones para discutir con Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú: la cesión de energía, la venta directa al mercado libre y la contratación y uso. Sin embargo, según el especialista en el sector eléctrico, Ing. Javier Villate, estas opciones no pueden considerarse “novedosas”, pues ya están contempladas en el Tratado y su Anexo C.