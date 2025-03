Petropar aceptó solo la declaración jurada como una garantía de firma uruguaya

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, también “ayudó” a la firma uruguaya Ormalor S.A.S., representada por Andrés Mariano Estévez Ruibal, para adjudicarle la adquisición de 40.000 metros cúbicos de gasoil, por un total de 26.380.000 dólares.

La petrolera del Estado permitió a dicha empresa presentar una simple declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuyo aval bancario sigue siendo desconocido hasta ahora, porque el documento aún no se publicó en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Esto a pesar de que la adjudicación se concretó el 13 de enero pasado y el combustible debía entregarse en febrero. Sin embargo, hasta ahora nada se sabe de la carga que debe entregar la compañía, que no tiene antecedentes en el rubro petrolero. Lo cierto es que el contrato vence el 31 de este mes, según el referido documento, firmado el 22 de enero último.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La adjudicación a Ormalor se realizó bajos un “procedimiento especial” de contratación, con publicación posterior de los documentos en el portal de la DNCP, mediante el cual se requería con urgencia el producto. Este método de contratación se ha convertido en el preferido por Petropar a la hora de contratar empresas desconocidas en el rubro.

Lea más: DNCP hizo serias observaciones a las prórrogas de Petropar a firma catarí, pero aún no investiga de oficio

La petrolera estatal había adjudicado este llamado “urgente” para la compra spot de diésel, debido a los incumplimientos de entrega de gasoil de la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

Petropar confirma a la DNCP que quiso facilitar la participación

Tras una verificación realizada por la DNCP de los documentos presentados por Petropar, el ente hizo observaciones respecto a las cauciones y pidió a Petropar, el 10 de febrero, que justifique la presentación de una declaración jurada como garantía, tanto de mantenimiento de oferta como de fiel cumplimiento del contrato.

La petrolera estatal respondió recién el 19 de febrero a través de una nota dirigida al titular de la DNCP, Agustín Encina, confirmando que aceptó ese documento para facilitar la participación de la empresa.

“La utilización de la Declaración Jurada como una opción para garantizar su oferta y la del Contrato se debe a los efectos de facilitar a los proveedores nuevas posibilidades de participación en los procesos de contratación”, destacó la estatal en la nota dirigida a Encina.

Lea más: Petropar adjudica otra compra de gasoil a empresa uruguaya, ante posible fracaso con firma catarí

Asimismo, enfatizó que en varias ocasiones manifestaron a la DNCP que la utilización de cauciones instrumentadas en garantías bancarias o pólizas, en la mayoría de los casos, “desalienta la participación de grandes firmas petroleras interesadas en proveer al país productos”, ya que el mecanismo utilizado “contraviene las prácticas normales de compra-venta en el mercado internacional”.

En este sentido, la estatal aseveró que no es común en el mercado internacional que una empresa vendedora de producto tenga que garantizar el mantenimiento de la oferta y el fiel cumplimiento del contrato, sino que, por el contrario, lo más habitual es que las empresas compradoras garanticen el pago, particularmente porque los pagos suelen realizarse después de la recepción del producto en el punto de entrega.

Además, subrayó que, para contar con mayor participación y siempre en busca de mejores precios, Petropar ha optado por permitir la presentación de declaraciones juradas de mantenimiento de oferta o fiel cumplimiento del contrato en este procedimiento.

La petrolera del Estado también destacó que, conforme a lo establecido en las bases y condiciones, no se permite en este proceso de contratación anticipos financieros a la firma uruguaya, y que no se realizará el pago de ninguna factura hasta tanto el producto no haya sido entregado en el lugar estipulado, por lo que no existe ningún riesgo financiero.

Compra realizada en medio de incumplimientos de la firma catarí

Esta compra de “oportunidad” de Petropar se llevó a cabo en medio de los incumplimientos de entrega de gasoil de la firma catarí Doha Holding Group LLC, cuyo contrato está al borde del fracaso, a pesar de que hasta ahora se le han concedido cuatro prórrogas.

Lea más: CGR afirma que “revisa” documentos de firma catarí, pero DNCP y Petropar siguen en silencio

El contrato con dicha firma venció el 30 de noviembre del año pasado, pero Petropar extendió su plazo, primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero, después hasta el 28 de febrero y ahora hasta el 31 de marzo.

Sin embargo, a pesar de estas extensiones, la firma no cumplió, y la triplicación del plazo contractual se lleva a cabo en contravención de la Ley 7021, de Suministro, y de Contrataciones Públicas, que permite una ampliación de solo 20% de plazos y montos de los contratos.

De este modo, la estatal sigue beneficiando a la empresa catarí para que pueda proveer las 100.000 toneladas métricas de gasoil que le adjudicó, por un valor superior a los 61 millones de dólares (a un precio “milagroso” de 610 dólares por tonelada métrica, que se traduce en 512,40 dólares por metro cúbico, un precio que ni el gigante de Brasil pudo conseguir).