Bonos soberanos: Tesoro recibió US$ 896,3 millones de la última colocación

El gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) colocó bonos soberanos en el mercado internacional por un monto equivalente a US$ 1.200 millones.

La mitad de este monto se emitió en dólares y la otra mitad en guaraníes, ésta última como parte de la estrategia para reducir el nivel de endeudamiento en moneda estadounidense que actualmente representa el 87%.

Esta operación de colocación de títulos de deuda se realizó el pasado 25 de febrero, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Central del Paraguay (BCP).

Técnicos de la cartera de Economía confirmaron que los inversionistas que compraron los bonos ya transfirieron la semana pasada los recursos a la cuenta que el Tesoro Público tiene en el BCP.

Fondos transferidos al Tesoro

El monto transferido al Tesoro asciende a US$ 896,3 millones luego de las deducciones de gastos efectuadas por US$ 303.678.124,47, de una emisión total de US$ 1.200 millones.

Según el informe del MEF, los gastos deducidos del referido monto incluyen US$ 300 millones por la recompra de bonos soberanos con vencimiento en 2026 y 2027.

Además, US$ 1.200.000 en concepto de comisión bancaria, US$ 304.885,47 para estudios jurídicos y US$ 2.173.239 en netroadshow, impresiones, gastos logísticos, escrow y pago por calificadoras de riesgo.

La emisión de US$ 1.200 millones fue autorizada por Ley N° 7408/2024 de Presupuesto General de la Nación (PGN) y por Ley N° 6638/2020 de administración de la deuda pública o de “bicicleteo” de deudas, como se lo conoce comúnmente a esta operación de pagar deudas con deudas.

PGN 2025 y ley de “bicicleteo”

El PGN autoriza una emisión total de US$ 714,5 millones, de este monto se emitió 479,3 millones y queda un remanente de 235,2 millones para su colocación en el mercado local o, en su defecto, para la contratación de préstamos de organismos financieros multilaterales.

La cartera de Economía ya dio a conocer su calendario de subasta en el mercado interno, aunque todavía no anunció el monto por lo que no se descarta que se recurra a préstamos para cubrir una parte.

La subasta se hará de la siguiente manera: el próximo miércoles 26 se realizará la primera operación, la segunda el miércoles 25 de junio, la tercera el miércoles 24 de setiembre y, por último, el miércoles 26 de noviembre.

A través de la ley de “bicicleteo” de deudas, por su parte, se emitió bonos por US$ 720,7 millones, de este monto US$ 300 millones fueron canjeados directamente por bonos con vencimiento en 2026 y 2027.

La diferencia entre lo emitido y lo canjeado suma US$ 420,7 millones, recursos en efectivo que fueron transferidos al Tesoro y que serán destinados al pago de deudas que vencen en el transcurso del presente año, tanto local como internacional, según explicaron técnicos del MEF.