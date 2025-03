Paraguay, 40 años después, sigue lejos del “justo precio” por su energía en Itaipú

En los primeros 59 días del nuevo año, la entidad binacional Itaipú, según se lee en sus informes mensuales, transfirió al MEF US$ 42.342.800 y cedió al sistema brasileño 2.646.500 MWh (1 MWh = 1000 kWh).

Si examinamos el comportamiento de estas dos variables en todo el ejercicio precedente (2024), veremos que el valor unitario promedio que desde Brasil pagaron a nuestro país por energía cedida, sube a US$ 17,49/MWh.

Entre enero y diciembre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Banco Central del Paraguay (BCP), recibió US$ 130.208.100; en tanto que la cantidad de energía cedida alcanza los 13.161.000 MWh.

Si nos instalamos en la perspectiva de las cuatro décadas de producción de la central (1985/2025), y exploramos el camino que nos conduzca al valor real del excedente paraguayo en la binacional; aquel que, según el Acta Final de Foz de Yguazú, debió ser un “justo precio”, el resultado sorprendería a muchos.

US$ 4,3/MWh cedido, ¿el justo precio?

Entre los primeros años de producción de Itaipú y el presente, de la mitad que le corresponde, el Paraguay cedió 1.225.214.500 MWh, una cantidad equivalente a 47 años de consumo del Sistema Interconectado Nacional (SIN), según los valores apuntados en el 2024.

En el mismo período, aun cuando las primeras remesas no se hayan concretado antes de 1986, y este año, de acuerdo con fuentes oficiales y extraoficiales, los gobiernos paraguayos de turno recibieron US$ 5.286.600.000, casi el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) actual.

En la búsqueda del revelador promedio dividiremos la suma de recursos que percibió el país en concepto de compensación por energía cedida en las “casi cuatro décadas” por toda la energía que “cedió” al Brasil, o sea 5.286.600.000/1.225.214.500 = US$ 4,3/MWh.

Entonces, en esas “casi cuatro décadas” de producción de Itaipú, el Paraguay, debido una interpretación del Tratado de Itaipú, que no le favoreció, las empresas eléctricas brasileñas, le pagaron US$ 4,3 por cada MWh que cedió. La parte beneficiada con el excedente paraguayo, recordemos, adiciona al costo de Itaipú, la suma que corresponde a la compensación por energía cedida, o sea básicamente alrededor de US$ 40 + 4,3 por MWh.

¿Un precio justo o categóricamente inicuo?

Para concluir que la cifra es “justa” o inicua, una somera y parcial comparación basta. En el 2024, Argentina, según publicaciones oficiales, pago al Brasil por la energía que importó US$ 82,63 el MWh; en tanto que al Uruguay por US$ 64,4/MWh. La Tarifa Media Nacional de la ANDE, la última, llega a US$ 53,3/MWh.