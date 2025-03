BNF volvió a posponer la recepción de propuestas del “core bancario”

El Banco Nacional de Fomento (BNF), presidido por Manuel Ochipintti, tenía previsto recibir en febrero pasado las ofertas de la licitación para “adquisición, implementación, desarrollo y evolución del sistema core bancario” (ID 445258), pero los oferentes potenciales tuvieron muchas dudas sobre el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Fue así que se había reprogramado la apertura de sobres para el 13 de marzo y luego, para el 20 de este mes (hoy). Esa era la fecha que seguía figurando en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), al menos hasta el martes último. Pero ayer ya apareció la nueva fecha: jueves 27 de marzo y según se informó, fue debido a la quinta adenda que cambió especificaciones técnicas.

El “core bancario” es la plataforma tecnológica central del banco, encargada de gestionar sus operaciones financieras clave. De ahí la importancia del llamado, pero al mismo tiempo, en el proceso se ha dejado al descubierto indicios de direccionamiento y conflicto de intereses (negados rotundamente por el BNF).

Es que en el proceso licitatorio ya hubo una participación previa de la firma ITTI, de Ueno Holding, donde el presidente de la República, Santiago Peña, es accionista. Dicha compañía, que provee el “core bancario” a ueno bank, es también una de las firmas en donde Peña tiene inversiones (bonos), según él mismo declaró.

Además, la exgerente de Proyecto de esa empresa, Laura Adriana Brítez Roa, hoy es asesora de Tecnología del BNF, con rol clave en transformación digital.

Según los documentos disponibles en el portal de Contrataciones, ITTI es una de las empresas que enviaron una propuesta preliminar para proveer el citado servicio al banco del Estado, y esta información fue determinante en la fijación del precio referencial del llamado.

Precisamente, el precio de referencia quedó en cerca de US$ 19 millones, mientras que el precio ofrecido preliminarmente por ITTI fue US$ 20 millones. El servicio que requiere el BNF, sin embargo, se ofrece desde US$ 5 millones, según su propio estudio previo de mercado.

Contratos vigentes del BNF con ITTI

Como si fuera poco, cuando aún no se cumplía ni un año del actual Gobierno, el BNF ya tenía tres contratos firmados en esta administración con ITTI, todos ellos siguen vigentes a la fecha y se relacionan con servicios de “home banking” y canales digitales.

El 5 de diciembre de setiembre, apenas a cuatro meses de la asunción de Peña, la banca del Estado firmó contrato para el servicio de “fábrica de software canales digitales”, por G. 3.000 millones (en el marco de la licitación con ID 428009).

El 27 de junio de 2024 firmó otro contrato, para el servicio de “mantenimiento y reparación del home banking”, por la suma de G. 2.000 millones (ID 439551).

Dos semanas después, el 9 de julio de 2024, firmó además el contrato para “desarrollo para el home banking”, en este caso por un monto de hasta G. 4.000 millones (ID 439550).

Facturación con Estado

En total, la facturación de ITTI con diferentes instituciones del Estado pasó de G. 5.000 millones a más de G. 17.000 millones en menos de dos años. Al respecto, desde esa compañía dijeron recientemente a ABC que “la natural expectativa de crecimiento de cualquier empresa, obligaba a expandir su oferta al sector público y al exterior, supuestos ambos que se están realizando”.