Casas de cambios piden elevar umbral de régimen simplificado para cambio de divisas y perseguir a informales

Desde fines del año 2020, las entidades asociadas a la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP), enfrentan desafíos significativos debido a la regulación emitida en su oportunidad por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), donde se establecieron umbrales transaccionales bajos (régimen simplificado) aumentando las exigencias para realizar operaciones de cambio de divisas, situación que ha empujado a muchos clientes hacia el mercado informal, según expresó a ABC el presidente ejecutivo de la ACCP, Gregorio Mayor.

Se trata del artículo 33 de la Resolución de Seprelad N° 248/20 y en su primera modificación, la Resolución 74/2021. En la primera modificación, el límite transaccional para el régimen simplificado era de 6 salarios mínimos equivalentes a US$ 2.000, con un ajuste posterior (Res 74/21) pasó a 50 salarios mínimos que equivalían a unos US$ 15.000 anuales aproximadamente, poco más de US$ 1.000 mensuales que podrían operar los clientes bajo el régimen simplificado, que establece menores exigencias que el régimen general.

A través de notas formales enviadas a la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Seprelad entre el 2023 y 2024 (ya con las actuales autoridades), la ACCP ha manifestado estas inquietudes, con respecto a que estos umbrales restrictivos han impactado negativamente el volumen de transacciones en el sector regulado, desplazando una porción considerable de casi el 40% de las actividades hacia el mercado informal. Señalan que este cambio no solo ha afectado la viabilidad operativa de las casas de cambio sino también ha introducido riesgos adicionales en el sistema financiero, incluyendo el aumento de actividades no reguladas y posiblemente ilícitas.

Piden que se eleve el umbral

La propuesta actual busca reevaluar y ajustar el umbral transaccional para que esté alineado con las necesidades operativas reales de las casas de cambio y con las tendencias del mercado de divisas en Paraguay, que estarían entre US$ 100.000 y US$ 120.000 anuales. “No se busca eludir el control, sino que las exigencias sean acorde a la realidad que se maneja operativamente”, expresó Gregorio Mayor.

Desde la ACCP solicitan que las autoridades de supervisión y de control, puedan dar una respuesta y atender el pedido del sector. Según manifiestan, lo que buscan es que se establezca un límite que permita recuperar el volumen de operaciones perdido, mejore la competitividad del sector, y a la vez mantenga los controles necesarios para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Nulo control a cambistas informales

Otra situación que genera preocupación es el nulo control a los informales y sobre los corredores de cambio que movilizan sumas millonarias en la calle, donde no rigen ningún tipo de normas antilavado.

Cabe señalar que la Ley 2794/05 que regula el sector de cambios, establece que los corredores de cambio, habilitados por el Banco Central del Paraguay (BCP), pueden realizar operaciones diarias de cambios de hasta US$ 10.000 por día, operaciones que a la fecha se realizan dentro del sector informal, sin ningún tipo de control o identificación del cliente y su beneficiario final. A diferencia de las casas de cambio, bancos y financieras que si deben cumplir con los requisitos mínimos de identificación del cliente (presentación de cédula) para operar desde US$ 1 o su equivalente en otras divisas.

Hasta el último dato disponible en el portal del BCP, estaban habilitados solo 11 corredores de cambio y 40 que estaban en proceso; sin embargo, se estima que hay más de 1.200 cambistas informales operando en distintos puntos del país, y sin ningún tipo de control y a través de los cuales se está canalizando la “fuga de dólares” hacia Bolivia.

Pese a estar regulados por el BCP, los corredores de cambios hasta ahora no son considerados sujetos obligados de control para la Seprelad, y no rige para ellos ninguna normativa antilavado, reclamaron desde el gremio de casas de cambios por lo que exigen a las autoridades que se tomen medidas al respecto.