Mes a mes aumenta posición de ueno en fondos jubilatorios del IPS

Hasta octubre del año 2024, ueno bank (entidad vinculada con ueno holding, donde el presidente Santiago Peña es accionista) tenía captados recursos del fondo jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS) en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) por G. 359.000 millones en la moneda local y en cinco meses, ha sumado unos G. 633.000 millones más en su cuenta. Con estas nuevas colocaciones, se estaría llegando a cerca de G. 992.000 millones (US$ 126 millones al cambio actual) , que representa un incremento de 176% en cinco meses.

Sin embargo, no fue posible saber el saldo actual de los CDA en poder de ueno y las demás intermediarias, debido a que el IPS no cuenta con los datos actualizados en su portal web, y solo se puede contar con el último reporte a octubre del presente año. Desde la oficina de prensa informaron que aguardan que el Consejo Directivo del ente previsional autorice el informe para que se puede subir al portal.

Hasta ese entonces, la participación de ueno era de alrededor del 4,6% del total y con las recientes colocaciones, se estima que su participación estaría en torno al 13% del total de CDA guaraníes.

La entidad no solo aumentó su participación en CDA guaraníes, también logró captar instrumentos en dólares por US$ 2,1 millones, sumado a los US$ 12 millones que tenía en cuenta al mes de octubre del 2024.

Además de las captaciones en CDA guaraníes y dólares del fondo previsional, ueno también lidera en lo que respecta a cuentas corrientes de la previsional. Al cierre de octubre último, el IPS mantenía un monto de G. 778.853 millones de cuenta corriente en ueno bank.

Inversiones de ueno en bonos

Otra polémica operación con la citada entidad bancaria se concretó entre agosto y octubre del año pasado, cuando el consejo autorizó la inversión en bonos de ueno por valor de hasta G. 250.000 millones (US$ 32 millones), operativa que fue muy cuestionada debido a que la entidad bancaria aún tiene poca trayectoria en el sistema.

Justamente uno de los requisitos del IPS para la colocación de los recursos de los fondos jubilatorios en el sistema financiero, es que la entidad financiera debe contar con una antiguedad mínima en el mercado de 5 años, a fin de evaluar su desempeño y comportamiento a través de los resultados de los indicadores financieros de la entidad. Este requisito es el que queda en la duda justamente considerando la trayectoria de ueno en el sistema.

En ese sentido, cabe señalar que la entidad ueno (vincula al Holding ueno, donde el presidente Santiago Peña es accionista) nace en el 2021 cuando el Grupo Vázquez adquiere Financiera El Comercio en abril del 2021 y cambia de denominación a financiera ueno en diciembre de ese año, luego desde finales del 2023 ueno logró convertirse en banco, tras la aprobación del BCP, y a principios del 2024 adquirió Visión Banco.

Inversiones del IPS a octubre

De acuerdo con el detalle del informe financiero del IPS, publicado en su página web al mes de octubre, la previsional tenía una cartera de inversiones por valor de G. 19 billones equivalente a unos US$ 2.405 millones en distintos instrumentos.

Por detalle, se extrae del informe que la cartera de Depósitos de Certificado de Ahorro (CDA) sumó G. 8,75 billones, (US$ 1.108 millones), en tanto que la cartera de bonos totalizó G. 2,39 billones (US$ 304 millones), y la cartera de títulos de créditos alcanzó G. 653.235 millones (US$ 87 millones).

A estas inversiones se suman los préstamos a funcionarios y pensionados, G. 3,073 billones (US$ 390 millones) y ahorros a la vista por G. 2,013 billones (US$ 255 millones)