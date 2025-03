Indígenas del Paraguay afectados por Itaipú también piden resarcimiento

Luego de asistir a la ceremonia de firma y homologación del acuerdo para la regularización de tierras indígenas de las comunidades Avá Guarani del Oeste de Paraná, en Brasil, los líderes de la Comisión de Gestión Étnica Binacional presentarán hoy una nota en la que reiteran el pedido de reparación histórica por los daños que causó la construcción del complejo, también en este lado del río Paraná. Los destinatarios de la misiva son el presidente de la República, Santiago Peña, y el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, con copia al titular del Instituto Paraguayo del Indígena, Juan Ramón Benegas y al canciller, Rubén Ramírez.

La presentación de esta carta se realiza días después de que Itaipú Binacional -lado brasileño- firmase un acuerdo inédito, que prevé la compra de emergencia de 3.000 hectáreas de tierras rurales, que serán distribuidas entre 31 comunidades indígenas residentes en cinco municipios del oeste del estado de Paraná. Para esta compra, la binacional desembolsará R$ 240 millones (equivalentes a US$ 41,3 millones, considerando un tipo de cambio de 5,80 reales por dólar).

“Queremos aprovechar este momento para reiterar a las autoridades nacionales de la República del Paraguay, que al igual que nuestros hermanos del Brasil, también del lado paraguayo hubo traslado forzoso y pérdida territorial, sin la reparación ni reconocimiento adecuado, según los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos que amparan a los pueblos indígenas”, sostienen los firmantes de la nota que será entregada hoy: Juan Cristóbal Martínez, Lino Cesar Pereira y Oscar Reinaldo Martínez, entre otros.

Indígenas piden a Itaipú reparación equitativa

Indican en el escrito que saben que la empresa Itaipú Binacional es una propiedad de dos estados, de Brasil y Paraguay, por lo que sostienen que “la reparación por los daños causados por esta empresa binacional debe tener reparación equitativa, justa e igual para todos los indígenas, ya que somos un grupo transfronterizo, con la misma identidad cultural y territorial, aunque nuestro territorio haya sido dividido por fronteras nacionales”.

Finalmente, alientan a las autoridades de nuestro país “a emular estos avances y también a iniciar los trámites concretos de restitución territorial que podrán albergar a las familias que desplazadas”.

Añaden que están atentos, firmes y con muchas ganas de sumar con sus conocimientos, y con documentos históricos y actuales a la reparación. “No queremos que quienes nacieron del lado paraguayo queden atrás, y es por eso por lo que instamos con urgencia que nuestro pedido sea atendido como corresponde”, concluyen.

Por su parte, el antropólogo Jorge Servín, miembro del Grupo Sauce Pytyvohara, recordó que 36 comunidades indígenas del Paraguay fueron desplazadas forzosamente con la construcción de la represa de Itaipú, en el lado paraguayo.

“Todas las familias de estas comunidades fueron trasladadas a comunidades que, en su momento, ya estaban constituidas, pero que no eran de la costa del Paraná, eran indígenas también, pero de otros grupos guaraníes de la zona”, indicó. Esto hizo que se vivieran no solo momentos de crisis por el traslado en sí, sino también por la angustia de no tener un espacio propio desde ese tiempo.