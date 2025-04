Banco Mundial ocupa cuarto lugar en la lista de principales acreedores

El presidente del grupo Banco Mundial, Ajay Banga, visitó ayer nuestro país y anunció una línea de financiamiento para el sector privado, a fin de desarrollar proyectos de infraestructura vial y sector energético.

Se apunta a que con las inversiones que se realice mediante empresas del sector privado, se generen puestos de trabajo de calidad para la población.

La línea de financiamiento que el sector privado dispondrá de este organismo es de US$ 1.000 millones, que sumado a los otros US$ 1.000 millones del BID Invest, ascenderá a un total de US$ 2.000 millones, según dijo Banga.

No se habló de un nuevo crédito a ser otorgado al Estado paraguayo, de hecho en la lista de préstamos en gestión del gobierno de Santiago Peña no figura el Banco Mundial.

Cuarto en la lista de acreedores

La cartera de créditos de Paraguay con el Banco Mundial asciende a US$ 420 millones y el nivel de ejecución llegó a 49,7%, según los últimos datos al mes de diciembre de 2024 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Es el cuarto mayor acreedor de nuestro país dentro de este grupo de organismos financieros multilaterales y bilaterales oficiales, con una cartera compuesta por 4 proyectos: uno ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganaderías (MAG), otro por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y dos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El MAG ejecuta el “Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA)”, con un financiamiento de US$ 100 millones; Salud el “Proyecto Fortalecimiento del Sector Público en Salud”, de US$ 115 millones; y el MOPC los proyectos: “Habilitación de la Red Vial Pavimentada (Conectividad del Transporte)” y “Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción”, por US$ 100 millones y US$ 105 millones, respectivamente.

Préstamos externos en ejecución

Los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondiente al mes de diciembre de 2024, dan cuenta que nuestro país tiene préstamos externos en ejecución por un monto total de US$ 6.092 millones.

El listado del MEF incluye a 7 organismos financieros multilaterales y 4 organismos financieros bilaterales oficiales que otorgaron préstamos para financiar 65 proyectos en diversas áreas, que a diciembre del año pasado llegaron a una ejecución del 48,5%.

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe es el principal acreedor del país, con un monto total de US$ 2.286 millones; le sigue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de US$ 2.070 millones; y en tercer lugar se encuentra Fonplata, con un monto de US$ 817,7 millones.