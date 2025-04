Paraguay debería acelerar la revisión del Anexo C, sostienen 11 partidos políticos

Once partidos políticos se pronunciaron en un comunicado en el cual sostienen que es “traición a la Patria” la del presidente de la República, Santiago Peña, quien suspendió la ya demorada revisión del Anexo C de Itaipú, en vez de acelerarla. El motivo aducido para la suspensión de las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú es el ilegal espionaje llevado a cabo por el gobierno de Jair Bolsonaro contra el Estado paraguayo, luego suspendido por Lula y recientemente conocido.

“Tal lesivo espionaje debería haber motivado el repudio contra quien perpetró tal agresión y, antes que postergar, exigir al Estado brasileño acelerar la revisión del Anexo C de Itaipú –un reclamo ciudadano de hace más de 50 años– y, además, que se reconozcan todos los derechos soberanos del Paraguay en Itaipú, que curiosamente Peña los ignora y viola“, señala el comunicado.

Agrega que el Anexo C debe ser revisado “(…) teniendo en cuenta (…) el grado de amortización de las deudas (…) y la relación entre las potencias contratadas (…)” (Anexo C, artículo VI).

En cuanto a la deuda, recuerda que la Contraloría General de la República (CGR) demostró que la denominada “deuda espuria” de US$ 4.193 millones es enteramente ilegal y que perjudicó al Paraguay. “Peña, en lugar de exigir el debido resarcimiento a favor del Estado paraguayo por esta ilegal deuda espuria, ha optado por el silencio”, cuestionan.

En cuanto a la potencia contratada, el gobierno de Lula ya reconoció en el año 2009 que el Estado paraguayo puede exportar su energía de Itaipú a precio de mercado al Brasil y a terceros países desde el 2023. “Peña, en lugar de ejercer nuestra soberanía hidroeléctrica desde agosto del 2023, cuando había condiciones ideales, pues el costo del servicio pasó a ser mínimo, le entregó al Brasil nuestra energía de Itaipú a un precio de exportación –costo del servicio más compensación– inferior al que rigió desde el 2009 al 2021, en tanto que todas las cotizaciones de energía subieron notoriamente. ¿Por qué Peña entrega a Brasil nuestra energía de Itaipú a un precio inferior al que el mismo Lula aceptó pagar y pagó ya hace 15 años?“, critican en el comunicado.

Además, se preguntan “¿Por qué Peña no ejerce la soberanía y, como Estado paraguayo, exporta nuestra hidroelectricidad a precio de mercado? O bien, ¿por qué al menos no exige que Brasil nos entregue en trueque los hidrocarburos que deja de quemar gracias a nuestra energía de Itaipú?“.

Añaden que cuando el Paraguay necesite energía eléctrica, Brasil y Argentina nos cobrarán el precio de mercado, y más inclusive, que es “lo que hoy Peña se niega a exigir a favor de nuestro país”.

Los firmantes del comunicado son: el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Partido Paraguay Soberano (PaSo), Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Yo Creo y Partido de la A. También el Partido Participación Ciudadana (PPC), Partido Paraguay Pyahurã (PPP), Partido País Solidario (PPS) y Partido Democrático Popular (PDP).

Asimismo, se adjudican esta postura el Partido Frente Amplio (PFA), Partido del Frente Patriótico Teeté (PFPT) y la exsenadora Kattya González.

Suspensión para prolongar abierta violación del Tratado

“La suspensión de la revisión del Anexo C de Itaipú decidida por Peña puede entenderse, más bien, como su afán de prolongar la abierta violación del Tratado de Itaipú –que establece que la tarifa debe ser igual al costo del servicio– manteniendo una ilegal tarifa mayor al costo a fin de que sobre un remanente de uso discrecional en Itaipú, para pagar 32 M US$ lo que vale 5 M US$, como ha ocurrido con los PUPITRES DE ORO, robo hasta ahora impune, y muchos otros casos", denuncian.

Aseguran que la energía de Itaipú debe ser barata hoy para la ANDE y los usuarios nacionales, con una tarifa igual al costo, como establece el Tratado. En cambio, “el Brasil debe pagar un precio de mercado, tal como ya se exporta la energía eléctrica en todo el Mercosur y el gas natural de Bolivia al Brasil, referidos a precios de mercado, desde hace décadas, y como Lula ya lo aceptó en el 2009″.

Finalmente, instan a una inmediata revisión del Anexo C de Itaipú, inmediato resarcimiento por la deuda espuria declarada ilegal por la CGR y la inmediata exportación de la energía no consumida de Itaipú a precio de mercado.