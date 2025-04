Itaipú: Paraguay tomó “la peor decisión” e hizo “lo que Brasil quería”

Desde ayer, 1 de abril, las tratativas con Brasil sobre Itaipú quedaron suspendidas hasta que el vecino país aclare todo lo relacionado con el hackeo que realizó su Gobierno a funcionarios paraguayos.

“Efectivamente, la peor decisión que pudo haber tomado Paraguay ante esta denuncia de hackeo de informaciones clave del Gobierno paraguayo sobre las negociaciones de Itaipú es cortar las negociaciones, porque a Brasil le conviene enormemente el status quo. Mientras sigan las cosas como están, Brasil lleva nuestra energía a un precio miserable, muy por debajo del precio del mercado de la energía”, consideró Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energías,

Destacó que Paraguay tiene cada vez menos energía excedente porque va aumentando el consumo a nivel local. “Si seguimos al crecimiento que hemos tenido en el 2024, de 48,46% en el 2024, en el 2029 ya no vamos a tener excedentes exportados, vamos a tener que tener inclusive otras fuentes de generación de energía eléctrica para atender las demandas adicionales. Entonces, le conviene tremendamente al Brasil que estas negociaciones nunca terminen”, explicó.

¿Qué tenía que hacer Paraguay tras el caso de espionaje del Brasil?

La exviceministra aseguró que Paraguay tendría que haber protestado por este espionaje ilegal e imponer condiciones más duras con Brasil sobre los puntos que quiere negociar. Sin embargo, agregó que un gran problema es que no conocemos cuáles son los puntos que defiende el Gobierno.

“No sabemos qué defiende Paraguay, en un tema tan clave como la soberanía hidroeléctrica, donde hablamos de cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares que Paraguay está perdiendo por no ejercer su soberanía, por no tener un precio de mercado por su energía, por no reclamar la deuda espuria que fue causada enteramente por la irresponsabilidad brasileña y otros puntos que son esenciales para Paraguay”, declaró.

Hizo énfasis en que la población desconoce la agenda del Gobierno en un tema tan clave. “Entonces, con esta agenda opaca quizás tiene algún sentido espiarles a los paraguayos; no creo que tenga ningún sentido, me parece más una cortina de humo, donde Paraguay hizo exactamente lo que Brasil quería: darle más tiempo con energía más barata”, sentenció.