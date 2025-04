Sector porcino tuvo su mejor primer trimestre de los últimos cinco años: Taiwán es su principal mercado

Al considerar el desempeño desde enero hasta marzo, Paraguay exportó un total de 3.143.205 kilos de productos de la especie porcina, entre carne y menudencias; generando un ingreso de 8.847.541 dólares. Se trata del mejor trimestre para los envíos del sector en los últimos cinco años, según se desprende de las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En un comparativo que arranca en el 2021 (con poco más de 914 mil kilos y US$ 1.871.359 conseguidos), se evidencia el crecimiento experimentado por el sector porcino local a lo largo de los últimos cinco años. El salto del rubro se dio entre 2022 y 2023: para el primer trimestre entre ambos periodos, las exportaciones pasaron de 264.726 kilos por US$ 450.061 a 892.130 kilos por US$ 2.273.625, que coincide con el arranque de las embarcaciones al mercado taiwanés.

Desde entonces, el sector porcino ha mantenido un crecimiento sostenido, que entre el primer trimestre de 2023 y 2024 fue del 152% en volumen y de 173% valor, pasando de 892.130 kilos por US$ 2.273.625 a 2.255.461 kilos por US$ 6.227.284. En los últimos años, Taiwán ha logrado posicionarse como el principal mercado para esta producción paraguaya y ha impulsado significativa sus envíos.

Carne porcina: otros mercados de venta

Hasta marzo de este año, Taiwán concentró el 83% de los envíos del sector porcino, con 2.322.132 kilos por US$ 7.365.240. Le sigue en importancia Uruguay, con 550.088 kilos por 1.083.605 dólares (12%); Georgia, con 222.986 kilos por 334.935 dólares (4%); y Brasil, con 47.998 kilos por 63.759 dólares (1%).

Tras lograr la habilitación de un nuevo frigorífico para el comercio con Taiwán, la planta Pirayú,y con el crecimiento sostenido de sus exportaciones, desde el sector porcino apuntan a ampliar su capacidad productiva y diversificar mercados para seguir consolidarse a nivel internacional.

Exportación de distintos tipos de carne

Hasta marzo último, la exportación de los distintos tipos de carnes, menudencias y despojos a los distintos mercados del mundo totalizaron US$ 628.578.290, equivalentes a 173.236.673 kilogramos, según se desprende del último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El monto ingresado representa un incremento de casi el 46%, comparado a los ingresos alcanzados el año pasado durante el mismo periodo, que alcanzaron unos US$ 430.595.001.

En el informe se destaca que la carne vacuna representa el mayor valor del complejo cárnico y, hasta marzo, Paraguay exportó un total de 90.615.074 kilogramos de proteína bovina por US$ 509.861.333 desde el 1 de enero al 31 de marzo de este año. No obstante, los envíos del sector porcino siguen creciendo y consolidándose a nivel internacional.