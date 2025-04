Inestabilidad del precio del tomate: este es el motivo

En el rubro frutihortícola están totalmente inestables los precios, debido a la oferta y demanda, lo que afecta el precio del tomate, uno de los principales productos de los hogares en Paraguay, según afirmó Karen Leguizamón, presidenta de la Asicopace.

“Aproximadamente el 80% del tomate que se consume en el país, es de importación, porque de producción nacional no estamos teniendo en este momento para abastecer la necesidad”, sostuvo.

Contó que el precio del tomate llegó a G. 250.000 por caja de 20 kilos y aclaró que los clientes prefieren el tomate argentino, por sobre el brasileño.

“El tomate es lo único que está teniendo esta inestabilidad en precio, porque bien la semana pasada llegó a bajar a un costo de G. 150.000 la caja, el viernes cerró a un costo de G. 190.000, y hoy abrió el mercado a G. 220.000, hasta G. 250.000 el precio en sector mayorista, la caja de 20 kilos, aproximadamente G. 12.500 por kilo”, indicó.

Importación de tomates argentinos

Leguizamón dijo que, por lo general, quienes se abastecen del Mercado Central de Abasto es la gente que tiene almacén, autoservice, algunos supermercados y algunos del sector minorista.

“Algunos supermercados de este gremio tan grande de supermercadistas, porque la mayoría de ellos centralizan los productos de masivo consumo, como el tomate, la papa, la cebolla y del mercado solamente los que no tienen mucho movimiento vienen a comprar. Centralizan, quiero decir que ellos mismo compran directamente, no pueden venir a decir, ‘ay, los intermediarios, los importadores’, con esa historia que no nos vengan más”, fustigó.

Explicó que generalmente en Paraguay hay superproducción de tomates a finales de octubre, por eso ahora no da abasto a la demanda, pero hablando con algunos presidentes de gremios de productores, le comentaron que tendrían productos a finales de mayo.

Confirmó que el precio del locote también aumentó a G. 10.000 el kilo en el Mercado de Abasto Central, precio mayorista. Dijo que el producto que más se compra es la cebolla y que el tomate, con el precio actual, se vuelve optativo. “El cliente que anteriormente llevaba 200 cajas por decirte para un autoservice, una despensa, 100 cajas, te bajan a la mitad el pedido”, lamentó.

Cebolla bajó de precio

Karen Leguizamón señaló que el precio de la cebolla bajó a G. 40 000 la bolsa de 18 kg, lo que daría G. 2.250 más o menos por kilo, pero destacó que son de primera calidad.

Citó entre los verdeos, todos de producción nacional, tres unidades de la cebollita de hoja está a G. 5.000, y la lechuga G. 5.000 el mazo.

En cuanto a frutas, la naranja, que es importada, está a G. 80.000 la bolsa de 100 unidades, mientras que la banana, de producción 100% nacional, está a G. 120.000 la caja de entre 23 a 25 kilos, además de resaltar que ambas son las frutas más solicitadas.

“Ahora que estamos con el tema de la gripe, el pomelo, que tenés en el mercado a partir de G. 70.000 la bolsa de 100 unidades”, detalló.

Gremio sobre las ferias

Karen Leguizamón habló sobre las ferias de los productores nacionales organizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a las cuales aseguró que apoyan, pero que muchas veces las autoridades nacionales hacen quedar mal a los intermediarios.

“Nosotros como gremio siempre apoyamos, nuestro eslogan dice ‘comprometidos con la producción nacional’. Siempre se dice en la feria, sin el intermediario, tan mala imagen nos da como intermediario, pero hay una realidad que en la feria los productores, como bien se dicen del campo, directo a la feria vienen”, indicó.

Dijo que en el caso de las ferias, el flete lo pone el MAG, la caja la dona el Senave, no tienen responsabilidad sociales, como ser el personal, impuestos, patente, alquiler, por lo que no es lo mismo vender en una feria que en el Mercado de Abasto Central.

“Si a mí, por ejemplo, me exoneran el alquiler del canon de mi depósito en el mercado, me exoneran, que sé yo, el IPS, mi renta, mi IVA, también voy a poder vender a un precio accesible. Y nosotros generamos fuente de trabajo en el mercado, más de 5.000 personas diariamente están trabajando”, sostuvo.

“Escucho a las autoridades cuando menciona sin intermediarios, dando alusión a qué tipo vas a encontrar barato, porque acá no están los intermediarios, ¿entendés? O sea, ese concepto nomás que quieren hacer de nosotros”, concluyó.