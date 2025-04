El MOPC y la ANDE concentran más del 85% del financiamiento externo

En cifras absolutas y de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el MOPC gestiona un monto total de US$ 3.652 millones, seguido por ANDE, con US$ 1.513 millones. El elevado volumen de recursos estaría directamente vinculado con las prioridades estratégicas del país, principalmente en materia de infraestructura vial y energética.

Sin embargo, el análisis del saldo pendiente de desembolso permite entender cuánto resta por ejecutar de los préstamos vigentes. En el caso del MOPC, aún no se han desembolsado US$ 1.859 millones, lo que equivale al 50,9% del total adjudicado a la institución. Por su parte, ANDE tiene pendiente de ejecutar US$ 800 millones, lo que representa el 52,9% de su cartera activa de financiamiento. Estos porcentajes reflejan que, a pesar del alto volumen de recursos asignados, todavía existe un margen importante de ejecución para los próximos meses o años.

Otras dependencias con menor participación

Más atrás en el ranking se encuentran instituciones como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), que administra US$ 186 millones, lo que equivale al 3,1% del financiamiento externo total. A pesar de ser una proporción mucho menor respecto al MOPC y ANDE, la ejecución de estos fondos resulta clave para el fortalecimiento del sistema de salud. De ese total aún queda pendiente el desembolso de aproximadamente US$ 109 millones, es decir, el 58,6%.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se sitúa en el cuarto lugar, con una cartera de US$ 131 millones (2,2% del total). En su caso, el saldo por desembolsar asciende a US$ 54,6 millones, lo que equivale al 41,5%. En este contexto, tanto el MSPBS como el MAG manejan niveles de ejecución intermedios, con margen de mejora en la utilización de los recursos aprobados.

Además, en el grupo de instituciones con una participación menor en el total del financiamiento externo, se encuentran entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Senasa, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), tal como se puede observar en la infografía.

Algunas instituciones presentan niveles de ejecución notoriamente bajos en relación con los fondos adjudicados. Es el caso del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), que ha utilizado apenas el 25% del total de US$ 20 millones disponibles, manteniendo un saldo por desembolsar del 74,9%. Otro ejemplo es la AFD, donde casi el 86% del financiamiento sigue sin ser ejecutado.

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Secretaría Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa) muestran una ejecución ciertamente más eficiente en términos relativos. El MUVH tiene pendiente el 8,9% de sus recursos, y Senacsa, el 46,2%. En el caso del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que administra un monto reducido de US$ 10 millones, el nivel de ejecución también es alto, con un saldo pendiente de apenas el 27,7%.

Finalmente, y a modo de remarcar, en total, Paraguay administra préstamos externos por US$ 5.936 millones, de los cuales el 51,6% ya fue desembolsado y los restantes US$ 3.060 millones siguen pendiente de ejecución. Este nivel de ejecución parcial plantea el desafío de mejorar la planificación y gestión de los proyectos para evitar retrasos en obras e inversiones clave para el desarrollo económico y social del país.

Una adecuada implementación de estos recursos, junto con una evaluación constante del impacto de los proyectos financiados será fundamental para asegurar que la deuda externa se traduzca en mejoras concretas para la ciudadanía y contribuya al crecimiento del país.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones