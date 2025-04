IPS autorizó uso de rentas de reservas para cubrir el pago de jubilaciones hasta mayo

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) a través de la Resolución 20-002/2025 del 8 de abril último, autorizó disponer del rubro 160 “Rentas de la Propiedad del Presupuesto de Ingresos para cubrir descalce en el pago de jubilaciones. De esta manera, la administración podrá disponer de este fondo en caso de necesidad para cubrir los pagos de jubilaciones hasta el mes de mayo. Esto considerando que el pago de haberes se adelanta con motivo de los feriados y a fin de garantizar el pago a los jubilados y pensionados, según explicó a la 1020 AM, Gladys Vera, gerente financiero del ente previsional.

La funcionaria detalló que el uso de las rentas se previsionan anualmente, pero para hacerlas efectivas se requiere de la autorización del consejo que se dio justamente con la resolución 020/2025. Según explicó el uso de las rentas de propiedad o de reservas es una práctica que se viene dando aproximadamente desde el año 2020, por un descalce en los ingresos con respecto a los egresos del fondo de jubilación.

Recordó que este descalce se produjo justamente a raíz de algunas determinaciones de administraciones anteriores que incrementaron los egresos sin contar con el respaldo financiero correspondiente. Estos egresos se refieren específicamente al aumento del haber mínimo jubilatorio hasta el 75% del sueldo básico legal y por el pago adicional anual (aguinaldo)

En el 2024 se usó el 48% de las rentas para este fin

La gerente del ente previsional informó que en el último año (2024) se utilizó un total de G. 474.000 millones de las rentas de reservas para cubrir el descalce en el fondo jubilatorio, de los G. 680.000 millones que previsionaron inicialmente en la Ley del Presupuesto y que este monto representa alrededor del 48% del total de las rentas generadas por la institución en el último año.

Dijo también que el monto utilizado el año pasado, coincide justamente con el importe pagado por el beneficio adicional anual o aguinaldo de los jubilados.

“Es uno de nuestros principales inconvenientes cada año, porque ese pago no tiene financiamiento genuino (no logra cubrirse con los aportes)” apuntó. No obstante, indicó que se está trabajando desde la Gerencia de Prestaciones Económicas, en ver la manera para buscar una alternativa de solución para ese inconveniente”

Redistribución de aportes

Por otra parte, el consejo del IPS a través de la resolución CA 20-001-2025 del 8 de abril último también autorizó la transferencia de créditos presupuestarios para el presente ejercicio. Esto a fin de dar cumplimiento a la Ley 7446/2024 que autorizó elevar la base para el cálculo del haber jubilatorio, de 3 a 10 años, y que también redistribuyó aportes al IPS que iban a otras instituciones como Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y Sinafocal.

Según explicó Gladys Vera, gerente financiero del ente previsional este ajuste era necesario realizar internamente, considerando que la Ley del Presupuesto 2025 ya se había previsionado con anterioridad a la Ley 7446/2024, a fin de dar cumplimiento a la nueva distribución de los aportes obrero-patronal.

“Esa ley dispone que el 0,5 del fondo administrativo pase al fondo de salud, y también el 0,5 de la retenciones de Senepa y SNPP también vayan para el fondo de salud, y se está realizando una redistribución gradual, como que la ley establece que se realice en cuatro años” , afirmó

Dijo además que con estos cambios en la Ley, el IPS dejará de transferir a estas instituciones aproximadamente unos US$ 2 millones al mes a cada institución, para destinarlos al fondo de salud. Representaría unos US$ 50 millones aproximadamente adicionales más para el fondo de salud con estos cambios.

Millonarias deudas al ente previsional

Según datos de la Gerencia de Prestaciones Económicas del ente previsional, entre empresas del sector privado y el mismo Estado con su deuda histórica, le deben al instituto más de US$ 1.000 millones. Monto que podría ayudar a equilibrar el descalce en el fondo de jubilaciones, en lugar de tocar las rentas de las reservas.

Cabe señalar que el Estado tiene una deuda histórica pendiente por lo correspondiente al aporte estatal al fondo, que suman más de US$ 500 millones de dólares. En tanto que la evasión y morosidad de empresas del sector privado también orilla los US$ 500 millones