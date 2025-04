Deuda pública: gobierno mantiene en gestión préstamos por US$ 1.580 millones

La cartera de Economía, a través de su Viceministerio de Economía y Planificación, actualizó al cuarto mes del año su informe sobre los préstamos que el gobierno gestiona para su aprobación en el Congreso y ante los organismos financieros internacionales.

Los créditos provienen de organismos financieros, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF Banco de Desarrollo de América Latina; el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BANDES) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entre otros.

El gobierno inició el año con una carpeta de préstamos en proceso de gestión por más de US$ 1.594 millones, en febrero emitió bonos soberanos por US$ 1.200 millones y marzo colocó la primera partida de bonos en el mercado local por US$ 32,7 millones.

Paquete de préstamos al mes de abril

Al mes de abril, por su parte, el paquete de préstamos en gestión continúa en poco más de US$ 1.580 millones, a ser destinados en su mayoría a obra de infraestructura, compra de aviones, recuperación del Lago Ypacarai, entre otros.

Son 10 proyectos de nuevo endeudamiento divididos en dos grupos: tres que ya están para su aprobación en el Congreso por un monto de US$ 586,6 millones, entre los cuales se encuentra la compra de aviones de Brasil.

Además, otros siete proyectos están en gestión con los organismos financieros internacionales por un monto de 994,2 millones, entre ellos el programa de saneamiento de la cuenta del Lago Ypacarai y el fondo para el programa “Che Róga Pora”.

A la par de la gestión y aprobación de estos créditos para su posterior ejecución, se prevé para junio, setiembre y noviembre la colocación de más bonos del Tesoro en el mercado local por unos US$ 155 millones para financiar parte de los gastos presupuestados.

El saldo de la deuda pública

El saldo de la deuda pública total al cierre del primer bimestre del año alcanzó US$ 18.216,9 millones, que incluye los compromisos asumidos por el gobierno central y entidades descentralizadas, según los últimos datos del Ministerio de Economía.

La deuda total equivale al 40,1% del PIB, levemente por encima del tope del 40% del PIB que para economistas locales y entidades internacionales es considerado sostenible para nuestro país, ya que si continúa aumentando podría comprometer su cumplimiento en el futuro.

Del saldo de deuda a la administración central le corresponde US$ 16.229,6 millones, lo que representa el 89,1% de la deuda pública total y el 35,7% del PIB. En tanto, a las entidades descentralizadas, US$ 1.987,3 millones, que equivale al 10,9% de la deuda total y el 4,4 del PIB, según el informe del MEF.