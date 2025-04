Deuda pública: primer bimestre cierra en US$ 18.217 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer este lunes su informe de deuda pública correspondiente a febrero del presente ejercicio.

El informe revela que ese salto asciende a US$ 18.216,9 millones, equivalente al 40,1% del PIB y que aumentó US$ 44,7 millones con respecto al del mes de enero y US$ 133,7 millones en comparación con el cierre del año pasado.

A la administración central le corresponde US$ 16.229,6 millones, monto que representa el 89,1% de la deuda pública total y el 35,7% del PIB.

El monto que corresponde a las entidades descentralizadas, por su parte, asciende a US$ 1.987,3 millones, que equivale al 10,9% de la deuda total y el 4,4 del PIB, según el informe del MEF.

Con relación al origen de la fuente de financiamiento, el saldo de la deuda externa ascendió a US$ 15.908,8 millones, que representa el 87,3% de la deuda pública total y el 35% del PIB.

La deuda interna, a su vez, representa US$ 2.308,08 millones, equivalentes al 12,7% de la deuda pública total y al 5,1% del PIB.

Tope de deuda pública

El nivel de la deuda pública total sobrepasa levemente el tope del 40% del PIB, considerado por economistas locales y entidades internacionales como sostenible para nuestro país, porque de seguir creciendo podría comprometer su cumplimiento en el futuro.

La cartera de Economía, en cambio, sostiene que el nivel de 40,1%, registrado al mes de febrero, se encuentra dentro de los límites manejables para las finanzas públicas del país.

Agrega que, inclusive, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa el tope de deuda entre 30% y 45%, mientras que CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, entre 50% y 60%.

El ministerio, sin embargo, señala que es poco probable llegar al límite del 50% en el corto plazo, porque existe el compromiso de retornar al tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según el plan de convergencia del gobierno, este año el saldo rojo autorizado es hasta 1,9% y para el próximo debe reducirse a 1,5% del PIB.

Bonos y préstamos en gestión

El MEF, tras emitir bonos soberanos en el mercado internacional por US$ 1.200 millones en febrero pasado y la primera colocación en el mercado local por US$ 32,6 millones en marzo, tienen aún disponible poco más de US$ 155 millones para subastar en los próximos meses, que se irá sumando a la deuda.

También tiene, en carpeta de gestión préstamos, por US$ 1.594,6 millones, que incluyen: contratos para aprobación legislativa por US$ 401,6 millones, contratos ya firmados con los organismos financieros por US$ 185 millones, y los convenios en preparación por US$ 1.008 millones.

En esta carpeta no está la línea de crédito disponible del Banco Mundial por US$ 2.000 millones anunciada por su presidente, Ajay Banga, durante la visita realizada a nuestro. De este monto, para el sector público se prevé US$ 1.000 millones y la otra mitad para el sector privado.