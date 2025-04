Estacionamiento tarifado: se manifestarán en contra tras los primeros días de implementación

Pobladores organizados de la Contraloría Ciudadana se mostraron disconformes con la implementación del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) en Encarnación, popularmente conocido como estacionamiento tarifado. La medida entró en plena vigencia desde hoy en el microcentro y el Circuito Comercial de la capital de Itapúa.

Anunciaron manifestaciones para hoy debido a que registraron casos en que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) emitía multas a los automovilistas que no pagaban por el SEM.

Refieren que la coyuntura económica no es óptima para implementar en este momento esta medida. El vicepresidente de la Contraloría Ciudadana, Tony Báez, afirmó que realizaron un sondeo por el microcentro que reflejó el descontento de los comerciantes. Desde que se aplicó la medida, han bajado las ventas, sostuvo.

Los manifestantes explicaron que no solo es impopular cobrar por el estacionamiento, sino que también puede afectar al turismo, en especial al de compras. Quienes vienen a comprar a la ciudad lo hacen por márgenes de diferencia mínimos; y, siendo el estacionamiento un gasto más, puede desalentar el atractivo de los precios en la zona comercial, según Báez.

Comerciantes preocupados

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, Daniel Ferreira, expresó que, desde la implementación del plan piloto del SEM, se evidencia un descenso de compradores en la zona comercial.

Indicó que, desde esta mañana, la PMT entrega unas boletas donde intiman a los conductores a pagar el SEM en un período de 72 horas; de lo contrario, serán notificados al juzgado de faltas.

Los comerciantes debieron estacionar en lugares más lejanos, donde no tienen garantías de que sus vehículos estarán seguros. Esto, teniendo en cuenta la gran cantidad de hurtos, cuidacoches y “pirañitas” que siguen rondando por la zona y son una problemática constant

Además, expresó que no hay bocas de cobranza, porque no es conveniente para los negocios. Esto debido a que la empresa solo ofrece un 4% por el servicio, que se traduce en G. 100 por cada hora cargada.

No hay garantías

Ferreira explicó que no están garantizadas otras formas de movilidad urbana para implementar un sistema como el SEM. No hay transporte público de calidad u otras alternativas, no solo para los comerciantes, sino también para los turistas, que vienen principalmente del extranjero.

En ese punto, Ferreira indicó que alguien que viene de Argentina y no tiene datos móviles no puede acceder a la APP para pagar de forma virtual. Todavía no hay bocas de cobranza, por lo que la más cercana quedaría en la Playa San José.

Los comerciantes se mantienen preocupados por la situación, que a la larga podría perjudicar al turismo de compras, y de hecho, ya se evidencian pocas ventas en estas semanas.

Ferreira dijo que solicitaron, vía nota, a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) la construcción de un estacionamiento seguro para los comerciantes.

Todavía no multarán

Por su parte, el director de la PMT, inspector Adolfo Duarte, explicó que todavía no está autorizada la emisión de multas; solo se realizan notificaciones. No obstante, el contribuyente sí está obligado a pagar en los lugares demarcados por la empresa.

Las multas serán equivalentes a 10 horas de estacionamiento, monto que asciende a G. 25.000, y el ciudadano tendrá un plazo de 72 horas para abonar cuando esté vigente la aplicación de las sanciones. Estiman que esta semana se empiece a habilitar a la PMT para emitir las sanciones por incumplimiento, pero no tienen fecha específica.

Para evitar ser multados, el infractor tendrá un tiempo de 10 minutos para pagar el tiempo que estuvo estacionado, ya sea por la APP, en la web o en una boca de cobranza.

La PMT será la encargada del control a través de una aplicación que escanea las chapas para verificar si están pagando por el SEM en los lugares demarcados. Para el trabajo estarán destinados 12 funcionarios de la Dirección de Tránsito.

El SEM

La medida, adjudicada en 2023 al Consorcio Estacionamiento Sur, representado legalmente por Diego Meichtry, proveerá el sistema para la implementación del SEM en Encarnación. Por la concesión de lo recaudado, corresponderá a la empresa el 40 % y a la Municipalidad el 60 %. La comuna destinará ese monto para mantener operativa la nueva planta asfáltica de la ciudad.

Las empresas que conforman el consorcio son Decisiones Empresariales SRL y Empresa de Construcciones EDIVI SA. La primera, de procedencia argentina, es propiedad de Alfonso Baigorria, quien opera bajo el mismo sistema en la ciudad vecina de Posadas (Argentina), mientras que la otra pertenece a Emilio y Daniel Díaz de Vivar.

Para hacer el pago, se deberá descargar la aplicación móvil “SEM Encarnación” desde la Play Store o la App Store, donde se cargará crédito para tener horas acumuladas que puedan usar. En su defecto, podrá acceder al sistema por la web o hacer el pago en una boca de cobranza. Los residentes en la ciudad pagarán un monto con descuento de G. 2.000 por hora.

En el microcentro están afectadas las calles General Artigas, Juan León Mallorquín, Mariscal Estigarribia, Carlos Antonio López y sus intersecciones, desde Constitución Nacional hasta la calle Jorge Memmel. También, las calles del Circuito Comercial y la avenida Internacional. Para una siguiente etapa, se sumarán otras calles y las avenidas Irrazábal y Caballero. Se prevé que en el microcentro de la ciudad estarán habilitados 2.861 boxes y, en el Circuito Comercial, unos 639.