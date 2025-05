Itaipú: Senado aprobó solicitud de informe sobre convenios de la binacional con el Estado

El pedido de informe para Itaipú, aprobado el 23 de abril pasado, busca esclarecer el destino y uso de fondos en el marco de convenios entre la binacional y entidades estatales. En el texto de la resolución se exige un listado completo de los convenios de cooperación suscritos entre la Itaipú y los organismos y entidades del Estado (incluidos gobernaciones y municipalidades), desde el 2018 hasta la fecha, así como copia de cada uno, los montos comprometidos y transferidos, duración, objetivos, metas, indicadores de evaluación y los resultados obtenidos, si los hubiera.

Además, requiere identificar a los responsables de la ejecución y supervisión de los proyectos, junto con información sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones realizadas con esos fondos, incluyendo proveedores seleccionados y montos adjudicados.

También se pide acceso a los informes de ejecución y al presupuesto trienal aprobado por el Consejo de Administración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Filizzola denuncia millonaria pérdida en Itaipú porque colocó dólares en reales

En la nota remitida al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, el senador Rafael Filizzola expresa: “Me dirijo al señor presidente y, por su intermedio, a los miembros de esta Cámara a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución ‘Por la cual se solicita informe a la Itaipú Binacional’ sobre convenios de cooperación suscritos con organismos y entidades del Estado”.

La resolución estipula un plazo de 15 días para que Itaipú remita la información requerida en formato impreso y digital, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional. Con esta petición, se busca transparentar parte del uso de los recursos públicos provenientes de la binacional.

Cabe recordar que el senador Filizzola, en dicha sesión, entre otras cosas, cuestionó que más del 90% de los depósitos de Itaipú está en bancos brasileños. “Es decir, de un total de US$ 1.000 millones, solo US$ 100 millones son invertidos en bancos paraguayos y US$ 900 millones en entidades brasileñas”, dijo.

Lea más: Itaipú: Brasil georreferencia proyectos, pero Paraguay esquiva los controles

Agregó que a pesar de que las autoridades paraguayas digan que ello “no implica desigualdad de acceso a los recursos ni vulneración del principio de equidad” debido a que “que los intereses generados son distribuidos equitativamente entre Paraguay y Brasil”, refirió el perjuicio ocasionado por la devaluación de la moneda brasileña.

“Para mostrar lo relevante que es esto, vale un ejemplo, debido a que -repito- el 90% de las inversiones son realizadas en bancos brasileños y en reales, esos activos sufrieron una pérdida de US$ 210 millones por variaciones del tipo de cambio (Nota 25.1). Recordemos que el real se depreció fuertemente en 2024 con respecto al dólar. Eso no hubiese pasado si el reparto de esas inversiones fuese equitativo”, argumentó.