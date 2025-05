Itaipú no tendrá control sin apoyo del Congreso, advierte excanciller

El exministro de Relaciones Exteriores -durante el gobierno de Mario Abdo Benítez- Euclides Acevedo habló del estancamiento legislativo de las Notas Reversales N.º 3/2021, que creaba la Comisión Binacional de Cuentas de Itaipú.

Recordó que el objetivo del acuerdo con el Brasil era dar transparencia a la gestión financiera de Itaipú, ante la imposibilidad legal de que las contralorías nacionales auditen directamente una entidad binacional.

“Nosotros habíamos propuesto justamente para que podamos tener acceso a la información y a los datos que, que por ser binacional, nuestra Institución Contralora no tenía acceso”, explicó.

La Comisión Binacional de Cuentas fue pensada como un órgano paritario con representantes de ambos países. “Habida cuenta de que la entidad binacional, por ser un invento jurídico, no permite que la Contraloría General de la República intervenga”, argumentó el excanciller.

El acuerdo, firmado en noviembre de 2021 por los cancilleres Euclides Acevedo y Carlos Alberto França, pretendía corregir esa limitación con un mecanismo conjunto de fiscalización. Sin embargo, hasta la fecha ni el Congreso paraguayo ni el brasileño lo han ratificado.

En Paraguay, el proyecto ni siquiera fue tratado en el Senado por falta de dictamen. En Brasil, sigue paralizado en la Casa Civil.

Tratado de Itaipú: Congresos deben participar

Acevedo considera que el error fue dejar al margen a los legisladores durante las negociaciones de estas Notas Reversales e hizo un paralelismo con lo que podría suceder si se llega a un acuerdo entre los Poderes Ejecutivos respecto al Anexo C del Tratado de Itaipú. “Ninguna de estas comisiones de negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú van a tener éxito si no están acompañadas por exponentes del Congreso paraguayo o brasileño”, afirmó.

Para él, la ratificación parlamentaria no puede ser vista como una simple formalidad, sino como parte esencial del proceso. “Desde el inicio hay que incorporar a exponentes del Poder Legislativo en estas negociaciones para que puedan culminarse, porque si no hay ratificación, el acuerdo no vale”, subrayó.

El excanciller también criticó la falta de voluntad política para empujar este tipo de reformas. “Uno de los pretextos para que no se apruebe es decir: ‘ah bueno, yo no sabía, dejame, voy a estudiar’”, ironizó y agregó que la demora muchas veces responde más al desinterés que a supuestas complejidades técnicas.

Acevedo insistió en que la Comisión Binacional de Cuentas debe implementarse, considerando que actualmente no se permite la intervención directa de la Contraloría General de la República ni del Tribunal de Cuentas de la Unión.