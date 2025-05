Privados se suman a la baja de combustibles y lamentan presión por precios políticos de Petropar

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció esta mañana una reducción de G. 270 por litro en el precio de todos los combustibles en las estaciones de servicio de Petróleos Paraguayos (Petropar), en medio de cuestionamientos por dudosas compras y pérdidas en la petrolera estatal.

La disminución entró en vigencia hoy y afecta a 278 servicentros que operan bajo el sello del emblema estatal. Tras este anuncio, algunos emblemas privados también se sumaron a la reducción de precios en la gasolina y el diésel, según informaron las propias marcas.

Tal es el caso de Shell y Copetrol, que ajustaron sus precios al mismo nivel que Petropar. Según indicaron los emblemas, la mayoría de las estaciones de servicio también se verán obligadas a reducir sus precios.

Los precios del mercado

La reducción en las estaciones mencionadas también fue de G. 270 por litro en todos los tipos de nafta, al igual que Petropar.

El diésel común bajó de G. 7.190 a G. 6.920 por litro, y el diésel premium de G. 8.990 a G. 8.720 por litro. De igual forma, el precio de la nafta común de 88 octanos pasó de G. 6.130 a G. 5.860 por litro; la intermedia de 93 octanos, de G. 6.630 a G. 6.360; y la súper de 97 octanos, de G. 7.980 a G. 7.710.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac), Miguel Bazán, explicó que las condiciones del mercado internacional siguen siendo inestables, por lo que no se justificaba una reducción. Sin embargo, afirmó que Petropar maneja un precio político que obliga a los emblemas privados a reajustar sus tarifas.

“Con los precios actuales aún no convenía bajar; los precios están muy volátiles. Con esta volatilidad, no conviene tocarlos. Muchos hablan de que Argentina bajó, pero aun con esa baja, en Paraguay estábamos un 11 % por debajo en cuanto a precios. Esto, pese a que nuestro país no produce petróleo, no cuenta con refinerías y enfrenta la desventaja del flete fluvial”, expresó.

En ese sentido, lamentó la política de precios de la petrolera pública y resaltó que la estatal debe dejar de operar con pérdidas para recuperar genuinamente su patrimonio.