EBY: descoordinación en el texto del acuerdo retrasa la firma, según Peña

El presidente de la República, Santiago Peña, aclaró que la postergación de la firma del acuerdo operativo entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Argentina se debió a una “descoordinación” en el texto del documento, y no a un retroceso en las negociaciones. Fue ayer, tras un acto que se realizó en Luque para entregar viviendas del programa “Che Róga Porã 2.0″”.

“No, no hay retroceso. Ahí hubo una descoordinación, si podemos decir de una manera, sobre un texto o parte de un texto de lo que habíamos acordado, pero finalmente se utilizó una versión anterior”, explicó el mandatario al responder las preguntas de la prensa.

El acuerdo estaba previsto para firmarse el lunes último en Buenos Aires y representaba, según palabras previas del propio Peña, un “logro histórico” en la relación energética con Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Firma del acuerdo operativo de EBY se dilata sin explicaciones claras

La Reversal de la discordia

Sin embargo, la introducción de una referencia a la nota reversal de 1992 en el texto fue objetada por Paraguay. Extraoficialmente, se supo que el reclamo partió de la Cancillería paraguaya, que alertó sobre el contenido modificado a última hora. Ese detalle fue clave para detener la suscripción del acuerdo.

“Como ustedes saben, el Paraguay nunca validó la nota reversal del año 92 y esto es parte un poco del conflicto jurídico que tenemos”, explicó Peña.

Recordó que la posición paraguaya fue resuelta internamente con el acta firmada en 2017 entre los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri. “Esa acta fue validada, ya aceptada en el Congreso en el periodo pasado, así que para nosotros lo que rige es esa acta. Pero Argentina todavía no remitió al Congreso, así que estamos en ese limbo jurídico”, dijo.

Lea más: Yacyretá: el acuerdo se firmaría en los próximos días, pero no hay fecha

Peña insistió en que el documento con la mención a la nota reversal de 1992 “es una versión anterior” y no representa lo acordado. “La referencia a la nota reversal del año 92 es simplemente eso, que es una nota reversal que nosotros claramente no reconocemos, no tiene validez jurídica en el Paraguay”, sostuvo.

Pese a la tensión, el presidente fue enfático en destacar que las conversaciones con el gobierno argentino no se rompieron. “El diálogo es muy bueno, así que esto va a estar solucionado”, aseguró.

Firmarían la próxima semana

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que la firma del acuerdo se reprogramaría para la próxima semana, una vez ajustado el texto final con base en lo que realmente fue consensuado por ambas partes.

“Yo me reafirmo que es un logro histórico para el Paraguay y que esto va a permitir normalizar principalmente las obras de Aña Cua, que son tan importantes”, concluyó Peña.

Lea más: EBY: director destacó acuerdo que unifica la tarifa para ambos países

Así las cosas, en los próximos días Paraguay y Argentina suscribirán el Acta de Acuerdo para la EBY, conforme a lo estipulado en el Decreto N° 303/2025, del pasado 5 del corriente, firmado por el presidente Javier Milei, mediante el cual se estipula la remuneración por energía de Yacyretá con un valor de cobro efectivo de US$ 28/MWh.

El director ejecutivo paraguayo de la EBY, Luis Benítez, resaltó el domingo pasado en un programa televisivo que, por primera vez, están logrando que ambas márgenes de la binacional vayan a pagar US$ 28 MWh, algo que nunca antes sucedió, considerando que Argentina pagaba (incluso con retrasos) entre 17 y 21 dólares, mientras que Paraguay (la ANDE, en este caso) abonaba 22,63 dólares.

Trabajaron 20 meses, dijo

La semana pasada, el mandatario Santiago Peña contó que, para llegar a este acuerdo operativo referente a Yacyretá trabajaron “20 meses con nuestros pares argentinos” y que “le va a dar sostenibilidad financiera” a la entidad. Sin embargo, ayer comentó que a la hora de sellar el pacto, se encontraron con desacuerdos o “descoordinación”. “Queremos que avance la obra de Aña Cua, que va a ser una obra muy importante, así que realmente estamos muy bien, muy entusiasmados”, había dicho.