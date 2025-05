EBY: eliminan referencia a la Nota Reversal del 92 y firman el acuerdo operativo

El acuerdo operativo, firmado esta tarde en la capital argentina, redefine el marco de comercialización y asignación de la energía eléctrica generada por la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), estableciendo una tarifa provisoria que alcanza los US$ 28 MWh. El monto, que es inferior al costo real de Yacyretá, es superior a los US$ 17 que pagaba el vecino país y a los US$ 22,63 que abonaba la ANDE.

El documento fue firmado por los directores ejecutivos de la EBY - Lic. Luis Benítez por nuestro país y el Ing. Alfonso Peña por Argentina -, el presidente de la ANDE), Ing. Félix Sosa, y el Lic. Daniel González, titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía argentino.

Para lograr la rúbrica de este pacto eliminaron de la cláusula quinta -sobre la modalidad de pago- el párrafo que hacía referencia a la Nota Reversal de 1992, que el Congreso paraguayo rechazó en 1994.

“La diferencia con la tarifa conforme la Nota reversal de 1992 será compensada con las deudas pendientes de pago con las Altas Partes Contratantes estipuladas en el último balance aprobado por el Consejo de la EBY, y no será complementada por aportes adicionales que permitan alcanzar el valor comprometido en el marco del acuerdo binacional, para la Margen Izquierda, República Argentina”, indicaba el texto “negociado durante 20 meses” (según el presidente Santiago Peña) pero que fue el motivo que retrasó la firma del acuerdo, que debía realizarse el lunes 12 de mayo último.

“Ahí hubo una descoordinación, si podemos decir de una manera, sobre un texto o parte de un texto de lo que habíamos acordado, pero finalmente se utilizó una versión anterior”, explicó el viernes pasado el mandatario sobre el retraso del acuerdo, que en principio fue presentado como un “logro histórico” de este gobierno.

Qué establece el acuerdo

El acuerdo establece condiciones operativas para el periodo 2025, con posibilidad de revisión anual hasta 2029, lapso que permite concluir que la revisión del Anexo C que impone el Tratado, sufrirá otro atraso, en este caso de cinco años.

El valor de cobro efectivo “será considerado de carácter provisorio hasta tanto las Altas Partes Contratantes definan las nuevas reglamentaciones de las normas establecidas en el Anexo C del Tratado” se lee en el documento.

Entre sus principales disposiciones, la EBY percibirá un valor unificado de US$ 28 por MWh entregado tanto al sistema paraguayo como al argentino. Este monto, acordado de forma provisoria hasta tanto se actualicen las normativas del Anexo C del Tratado de Yacyretá, busca cubrir los costos operativos, el mantenimiento de la central, el Plan de Rehabilitación, y obras estratégicas como la ampliación de Aña Cuá, considerada clave para incrementar la capacidad de generación de energía limpia, explican.

Se destaca o confirma que la ANDE acepta el límite que le imponen, de utilizar hasta 425 MW medios de energía, con una flexibilidad de ±10 %. El excedente de la parte paraguaya será absorbido por el sistema argentino, operado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

Previsibilidad

Según señalaron los firmantes, el acuerdo representa un paso significativo hacia una mayor transparencia, previsibilidad y sostenibilidad financiera de la Entidad Binacional, además de garantizar una coordinación más eficiente entre los sistemas eléctricos de ambos países.

La delegación paraguaya incluyó también al Dr. Marcos Caballero Giret (Secretario del Comité Ejecutivo), el Dr. Eduardo González (Asesor Jurídico), y el Dr. Federico Vergara (Jefe Financiero de la EBY). Por la ANDE acompañaron al Ing. Sosa el Ing. Tito Ronald Ocariz (Gerente Técnico) y el Dr. Nelson Medina (Asesor Jurídico).

Desde Paraguay, se valoró este acuerdo como una reafirmación del compromiso con una gestión energética, responsable y estratégica, en línea con los principios del Tratado de Yacyretá, publicó la binacional en su portal digital.

“Este acuerdo reafirma el compromiso del Paraguay con una administración responsable de sus recursos energéticos, respetando los principios del Tratado de Yacyretá y fortaleciendo el carácter binacional de la entidad como generadora estratégica de energía limpia y renovable para ambos países”, agrega.

Estiman ingreso de US$ 500 millones

Cabe recordar que el jefe financiero de la EBY, Federico “Tito” Vergara señaló que actualmente se factura a 50 dólares por MWh, pero que los compradores no abonan este monto, por lo que el acuerdo implicará un alivio importante para la caja de la entidad. “El presupuesto de Yacyretá debería orillar los 800 millones de dólares si cobráramos todo lo facturado, pero como no es así, usualmente se refleja un ingreso real de unos 400 millones. Con este acuerdo, podríamos alcanzar los 500 millones de dólares al año”, detalló Vergara.